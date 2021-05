Rooftop cinema Pathé Utrecht Leidsche Rijn vrijdagavond weer open

De bioscoop op het dak van Pathé Utrecht Leidsche Rijn, de rooftop cinema, is vanaf vrijdagavond weer geopend. Hoewel culturele activiteiten binnen, zoals in het theater, museum of bioscoop, nu nog niet zijn toegestaan vanwege de coronaregels, zijn openluchtbioscopen dat al wel. Met het mooie weer op komst worden er weer films op het dak van de bioscoop in Leidsche Rijn gedraaid.

Commercieel directeur van Pathé, Doron Kurz, zegt “enorm verheugd” te zijn om buiten weer bezoekers te mogen ontvangen. “Zo kunnen we toch een deel van onze bezoekers samen met hun vrienden en familie weer laten genieten van een veilig avondje uit met de beste films. Een mooi voorproefje van onze verwachte heropening volgende week.”

Iedere dag wordt er één film vertoond. Die vertoning start rond 21.30 uur, als de zon bijna onder is. Films De Oost, Boss Level en Booksmart staan op het programma de komende week.

Paraplu’s

Per film is er plek voor dertig bezoekers. Zij moeten zich nog wel gewoon aan de maatregelen houden en afstand van elkaar houden.

Er is geen overkapping op het dak. Als het toch gaat regenen, zijn er paraplu’s en poncho’s beschikbaar, schrijft de bioscoop. “Want weer of geen weer, the show must go on.”

Pathé laat weten dat er voor de voorstelling van vrijdagavond geen kaartjes meer zijn te krijgen. Die is inmiddels al uitverkocht.