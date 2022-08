Slachtstraat Filmtheater opent vanavond officieel de deuren: filmquiz en documentaire op de Neude

Slachtstraat Filmtheater opent vanavond officieel de deuren. Het nieuwe filmhuis met grand-café heeft een paar maanden proefgedraaid, maar nu is het tijd voor een feestelijke opening. Met een filmquiz en een gratis filmvoorstelling buiten op de Neude.

De filmquiz bij de Slachtstraat is uitverkocht, maar wat betreft de openluchtvoorstelling is er vanavond vast een plekje te vinden. “Hoewel wij zorgen voor wat banken, wordt een eigen stoel op zitzak aanbevolen”, is te lezen op de site van het nieuwe filmtheater.

Slachtstraat Filmtheater is te vinden op de oude plek van ’t Hoogt in het centrum van Utrecht. Ooit lagen er plannen om deze panden te verbouwen tot woningen maar het idee van het Utrechts Monumenten Fonds, eigenaar van het vastgoed, ging niet door.

‘Mijn tent’

In april nam DUIC al een kijkje in de nieuwe bioscoop. Eigenaar Jos Stelling, ook de eigenaar van het Louis Hartlooper Complex en Springhaver, spraken we in juli uitgebreid voor de rubriek Utrecht volgens.

“Vroeger kwam ik altijd in ’t Hoogt”, zei hij toen. “Het was mijn tent, mijn centrum. Een jaar nadat het dicht was, wandelde ik op een zondagmorgen door de stad. Ik keek naar binnen en zag dat het aan het verloederen was. Ik heb gebeld en vroeg of daar niks aan te doen was.”

Summer of Soul

Vanavond is er een openluchtvoorstelling op de Neude. Dan is de met een Oscar bekroonde muziekdocumentaire Summer of Soul uit 2021 te zien. De film gaat over het Harlem Cultural Festival dat in 1969 werd georganiseerd. “De historische beelden zijn gemaakt rond een episch evenement dat de zwarte geschiedenis, cultuur en mode vierde.”

De film over het Harlem Cultural Festival begint om 21.00 uur. “Op dit festival traden muzikale grootheden op waaronder Nina Simone, Stevie Wonder en Gladys Knight & the Pips. Stil zitten is onmogelijk.”

Naast de activiteiten op vrijdagavond, krijgen alle bezoekers dit hele openingsweekend een cadeautje als ze een filmkaartje kopen.