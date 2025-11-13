Smartlappenfestival Utrecht: ‘Waar je ook bent, het is altijd feest’

Dit weekend is het Smartlappenfestival weer in Utrecht. Jaarlijks barst tijdens het derde weekend van november het Nederlandse meezingfestival los. Ongeveer veertig horecazaken doen mee, vertelt Marco Terlou, bestuurslid van Smartlappenfestival Utrecht. “Het is een beetje het carnaval van onze stad.”

Al meer dan dertig jaar wordt het Smartlappenfestival in Utrecht gehouden. Ooit begon het als een kleinschalig evenement in Café De Potdeksel waar oude Hollandse nummers werden gezongen. Ondertussen heeft het Smartlappenfestival zich verspreid over de hele stad. Iedere horecazaak kan zich aanmelden voor deelname aan het festival.

Volgens Marco bepalen de horecaondernemers zelf of ze op vrijdag, zaterdag of zondag meedoen. “Maar de meeste gaan voor vrijdag- en zaterdagavond.” Vervolgens kan de festivalorganisatie de deelnemende restaurants voorzien van muzikanten. Deze kunnen zich namelijk apart bij de organisatie aanmelden.

Voor alle leeftijden

Naast het Hollandse repertoire van de muzikanten, noemt Marco verkleden een groot onderdeel van het festijn. Van glitterpak tot panterjasje en van zilveren zonnebril tot neon pruik. Utrechters trekken alles uit de kast. “Dat maakt het festival een bijzonder avondje uit”, zegt Marco.

Vooral jongeren vinden het verkleden volgens Marco leuk. “Je ziet dat zij steeds vaker het festival bezoeken. Ook omdat Nederlandse muziek onder deze leeftijdsgroep populairder wordt.” Hierdoor is het festivalpubliek een mix van alle leeftijden. Van twintigers tot vijftigers. Allemaal zingen zij uit volle borst liedjes als Mooi was die tijd van Corry Konings of De glimlach van een kind van Willy Alberti.

Maar ook nieuwe Nederlandse hitjes komen tegenwoordig voorbij. Nummers van artiesten als Samuel Welten, bekend van Echte liefde is te koop, zijn volgens Marco niet meer weg te denken van het festival. Toch hoopt hij stiekem zelf dit jaar weer Eenzame Kerst van André Hazes te horen. “Of iets van de Ben Kramers of Koos Alberts van deze wereld.”

Tips voor een geslaagd Smartlappenfestival

Mocht je nog nooit Smartlappen hebben bezocht, dan heeft Marco een aantal tips. “De Anitaas (een bandje, red.) is echt een bekende naam op het festival. Zij hebben ook een grote fanbase die altijd langskomt.” Tegelijkertijd lacht Marco om zijn tip. “Maar zij staan wel bij mij in de zaak, dus nu klinkt het wel heel erg als zelfpromotie.” Naast trots bestuurslid van het festival is hij namelijk ook eigenaar van horecazaak Grand Café Lebowski in Utrecht.

“Maar eerlijk. Eigenlijk maakt het niet uit wat je bezoekt. Het is altijd feest.” Bovendien zijn de kleine cafés volgens hem juist ook leuk om te bezoeken. “Wat vooral belangrijk is, is dat je op tijd bent. Soms is het vanaf 21.00 uur al zo druk dat je niet meer naar binnen kunt.”

Toekomst

Marco hoopt dat het festival nog lang blijft bestaan. Zelf is hij inmiddels zo’n acht à negen jaar onderdeel van het Smartlappen-bestuur. “Wat Smartlappen voor mij zo leuk maakt is het uitdossen. En ik hou van het Nederlandse lied.”

Toch is de toekomst op lange termijn onzeker. “Het wordt steeds moeilijker om sponsoren te vinden die de stichting steunen”, geeft hij toe. “We zijn langzaam op zoek naar een bedrijf dat we in de toekomst aan ons festival kunnen binden.”