Soenda Festival start kaartverkoop: ‘Er gloort weer hoop’

Na bijna een jaar lang niet kunnen dansen en een zomerseizoen zonder festivals start deze week de kaartverkoop voor Soenda Festival. De organisatie laat weten dat er weer hoop gloort en wil op 28 augustus duizenden mensen ontvangen.

Soenda Festival is in mei voor velen doorgaans de aftrap van het festivalseizoen. Aangezien de onzekerheid voor festivals zo vroeg in het seizoen het grootste is, en de organisatie er alles aan wil doen om Soenda Festival dit jaar plaats te laten vinden, is ervoor gekozen om Soenda Festival eenmalig te verplaatsen naar de laatste zaterdag van augustus.

Artiesten

Het festival vindt jaarlijks plaats in de Ruigenhoekse polder. Dit is een recreatieterrein nabij de Gageldijk, op de grens van Utrecht en De Bilt. Vorig jaar werd het festival afgelast vanwege corona, dit jaar hoopt de organisatie dat het toch weer door kan gaan.

Verschillende artiesten hebben al laten weten te willen komen. Zo is er ook dit jaar voor iedere techno- en houseliefhebber – verspreid over zes stages – wel wat om naar uit te kijken. Namen als Nina Kraviz, Max Cooper, Paula Temple, FJAAK, Rebekah, Somewhen, Marcellus Pittman, Miss Djax en SHDW & Obscure Shape staan op het programma.

Tekst gaat verder onder afbeelding

10 euro

Aanstaande donderdag om 12.00 uur gaan de kaarten in de verkoop. Dit gebeurt op een andere manier dan andere jaren. De organisatie vraagt een aanbetaling van 10 euro waarmee bezoekers een ticket kunnen reserveren.

Op het moment dat de organisatie vanuit de overheid een go krijgt, dan heeft de bezoeker zeven dagen de tijd om het restbedrag te voldoen. Mocht blijken dat het festival niet kan plaatsvinden dit jaar, dan krijgt de bezoeker het tientje ook binnen diezelfde termijn automatisch teruggestort.

Afgelasting

Soenda Festival was een van de vele evenementen die vorig jaar werden afgelast. Op 23 mei 2020 zou het festival eigenlijk hebben plaatsgevonden. De organisatie liet toen weten: “Een jaar zonder Soenda Festival valt ons allemaal zwaar, maar voor nu is het belangrijkste om veilig en gezond te blijven, voor elkaar te zorgen en positief te blijven. We wensen alle getroffenen, de helden in de zorg en iedereen die op zijn of haar manier een steentje bijdraagt om het virus zo snel mogelijk de baas te zijn, ontzettend veel sterkte en kracht toe.”

Met de komst van het vaccinatieprogramma hebben verschillende festivalorganisaties aangekondigd hoop te hebben dat er dit jaar weer mogelijkheden zijn. Maar vooral bij grote festivals is de anderhalvemetermaatregel eigenlijk geen optie. Een groot festival als Lowlands heeft laten weten in februari te besluiten of het feest door kan gaan.