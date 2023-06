Sushi & Asian Streetfood festival JOY keert in september voor vijfde keer terug in het Utrechtse Griftpark Foto's: Peter Lodder fotografie

Festival JOY keert in september voor de vijfde keer terug naar het Griftpark in Utrecht. Het driedaagse evenement staat in het teken van sushi, Asian streetfood en entertainment, en is gratis te bezoeken.