The Wall in Utrecht krijgt zestig F1-racesimulatoren

Winkelcentrum The Wall krijgt zestig F1-racesimulatoren waar mensen tegen elkaar kunnen racen. Spelers zitten in een racestoel voorzien van een stuurwiel en pedalen en scheuren zo over bijvoorbeeld circuit Zandvoort.

The Official F1 Racing Centre, zoals de locatie gaat heten, bevat drie volledige ‘virtuele grids’ met in totaal zestig speciaal ontworpen racesimulatoren. De gamehal opent op 1 juni de deuren. Fans kunnen hier racen tegen vrienden, familie en andere bezoekers, onder begeleiding van opgeleide ‘e-marshals’ – die tevens zorgen dat de coronarichtlijnen worden nageleefd.

“Gezien de nog altijd groeiende populariteit van Formule 1 in Nederland zijn we verheugd om samen met F1 in Utrecht het eerste Official F1 Racing Centre te openen”, aldus Niels Roodenburg, directeur van The Official F1 Racing Centre. “Hier zijn bezoekers van alle leeftijden en niveaus welkom om te ervaren hoe gaaf het is om in een virtuele F1-auto te rijden. F1 is hier voor iedereen.”

Bij de locatie komt ook een restaurant en een winkel, die openen later de deuren.