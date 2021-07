Theaterfestival De Parade in Utrecht gaat gewoon door, ondanks coronamaatregelen

Het jaarlijkse theaterfestival De Parade kan binnen de huidige coronamaatregelen deze zomer weer plaatsvinden in Utrecht. Van 23 juli tot en met 8 augustus staan de theatertenten in Utrecht, zij het in een aangepaste vorm.

De Parade liet in mei van dit jaar al weten het programma voor deze festivalzomer rond te hebben. In vier grote theatertenten kan het publiek twee voorstellingen bekijken en daarnaast is er eten en drinken.

Het festivalterrein is zo ingericht dat bezoekers anderhalve meter afstand kunnen houden van andere bezoekers. De kaartjes, zogenoemde Parade-pakketten, moeten van tevoren gekocht worden. Op de bonnefooi naar het theaterfestival is dus niet mogelijk.

Steun

In januari van dit jaar werd bekend dat De Parade het moeilijk had. Utrecht en de drie andere grote steden hebben toen geld vrijgemaakt om het festival te kunnen behouden op hun vaste locaties in de Randstad.