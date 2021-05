Theaterfestival De Parade komt deze zomer naar Utrecht

Als de coronamaatregelen het toelaten komt theaterfestival De Parade deze zomer weer naar Utrecht. Het festival laat weten dat het schema rond is en alles geregeld is. Van 23 juli tot en met 8 augustus staan de theatertenten in Utrecht.

Het festival zal dit jaar wel in aangepaste vorm te bezoeken zijn. De Parade bouwt vier grote theatertenten op waar het publiek twee voorstellingen kunnen bekijken en wat kunnen eten en drinken. Op voorhand moeten er kaartjes gekocht worden, zogenoemde Parade-pakketten, op de bonnefooi naar het theaterfestival zal dus niet mogelijk zijn.

Bezoek aan het festival is straks zo ingericht dat theaterliefhebbers anderhalve meter afstand kunnen houden van andere bezoekers.

Steun gemeente

Eerder dit jaar werd bekend dat De Parade het moeilijk had. Utrecht en de drie andere grote steden hebben toen geld vrijgemaakt om het festival te kunnen behouden op hun vaste locaties in de Randstad.

De vier gemeenten ondersteunen De Parade vanuit de coronasteunpakketten voor de cultuursector of de bestaande cultuur- of festivalbudgetten. In totaal gaat het om 425.000 euro; 345.000 euro vanuit de coronasteunpakketten van Amsterdam, Den Haag en Utrecht, en 80.000 euro uit de reguliere cultuur- of festivalbudgetten van Utrecht, Rotterdam en Den Haag. De Parade is normaal gesproken een festival dat zonder subsidie kan rondkomen.