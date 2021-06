Thirty030 viert heropening Utrechts nachtleven met postercampagne

Het Utrechtse platform Thirty030 heeft posters in de stad opgehangen om daarmee de heropening van de nachtclubs te vieren. Na 15 maanden gesloten te zijn geweest, mochten de clubs afgelopen weekend weer gasten ontvangen.

Onder de noemer ‘Nog even en de nacht gaat weer leven’ viert Thirty030 de heropening van het Utrechtse nachtleven. Via een postercampagne met daarin een speciale rol voor WAS., TivoliVredenburg, de Helling, EKKO, BASIS en ACU wordt het belang van een levendige nacht benadrukt.

“Geen trillende bas, flitsende lichten en een plek om jezelf te verliezen. Dat hebben wij als jongeren heel erg gemist de afgelopen maanden”, zegt Tim van Berkel, ontwerper van de posters en een van de initiatiefnemers van de campagne.

Enthousiast

Frank Brouwer van De Helling zegt enthousiast dat hij nu weer evenementen mag organiseren. “Wij kunnen niet wachten op onze eerste clubnacht en vinden het tof dat Thirty030 daar op deze manier aandacht aan besteedt, bovendien zijn we blij om in zo’n goed gezelschap in de stad te hangen.”

De nieuwe coronaversoepelingen zijn zaterdag ingegaan. Hierdoor konden clubs, discotheken en podia na 15 maanden gesloten te zijn geweest de deuren weer wagenwijd openen. De anderhalvemeter mag zelfs losgelaten worden, als bezoekers een negatieve coronatest kunnen laten zien. Club BASIS aan de Oudegracht trapte dit weekend af door op zaterdag om 00.01 uur een feest te organiseren.