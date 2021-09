TivoliVredenburg gaat weer dansen: zes clubnights aangekondigd (tot middernacht)

In TivoliVredenburg kan vanaf 25 september weer gedanst worden. De poptempel heeft even afgewacht wat de nieuwe coronaregels betekenen, maar donderdag zijn zes clubnights aangekondigd.

De eerste clubnight is Pop-O-Matic op 25 september. De tickets gingen hard, want de dansavond op de eerste dag dat het weer mag, is alweer uitverkocht.

Voor de vijf andere clubnights zijn nog wel kaarten te krijgen. Op 1 oktober is drum ’n bass-avond Blackout en op 2 oktober Mama Africa, een avond met afrobeat, kuduro, mbalax, coupé-décalé en meer.

Het weekend daarop is, op 8 oktober, Zeg Maar Uuu, met de beste dj’s uit Utrecht. Op 14 oktober is de lancering van de nieuwe studentenavond ‘Dondernacht’, met Merol en Vunzige Deuntjes en een dag later is het de beurt aan Jamrock X Afrolosjes.

Alle clubnights duren, vanwege de coronaregels, tot middernacht.