TivoliVredenburg half augustus met testen voor toegang weer open voor dansavonden

TivoliVredenburg gaat vanaf half augustus weer club- en dansavonden organiseren. Voor deze evenementen moeten bezoekers in de CoronaCheck-app laten zien dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn.

Vanaf aankomend weekend mag er in podia, clubs en discotheken weer volop geprogrammeerd worden. Als bezoekers via de app kunnen laten dat ze negatief getest zijn of gevaccineerd zijn gelden er geen coronaregels meer. De eerste feesten in Utrecht staan dit weekend dan ook gepland. TivoliVredenburg heeft besloten om half augustus in de nacht weer open te gaan.

Anderhalve meter

De coronatoegangsbewijzen maken het voor TivoliVredenburg mogelijk om de coronaregels, zoals de anderhalve meter afstand houden, op deze dansavonden los te laten. De eerste reeks clubnights wordt afgetrapt op 13 augustus met Pop-O-Matic in de Ronda en Luke Cohlen & Tala Drum Corps, Latoya & Dutchafro in de Pandora.

Voor de maand augustus staan twaalf dansevenementen gepland, verdeeld over vier clubavonden. Daarmee keert ook een aantal bekende namen terug. Zo wordt Fiesta Macumba weer georganiseerd en is ook Vunzige Deuntjes weer van de partij.

TivoliVredenburg heeft besloten niet eerder ’s nachts open te gaan om verwarring met andere evenementen te voorkomen. Bij de meeste andere concerten en voorstellingen hoeft het publiek namelijk niet te testen voor toegang en moeten de geldende coronamaatregelen worden nageleefd.