TivoliVredenburg in Utrecht gaat OneLove-banden uitdelen

TivoliVredenburg gaat vrijdag OneLove-banden, die verboden zijn voor de spelers op het WK in Qatar, uitdelen aan de eerste honderd bezoekers van Pop-O-Matic. Dat laat het muziekpaleis weten op Instagram.

De OneLove-band is onderdeel van een internationale voetbalcampagne waarbij de band staat voor verbinding en tegen alle vormen van discriminatie. Aanvoerders van verschillende elftallen op het WK in Qatar lieten weten dat ze de armband graag willen dragen tijdens het sportevenement maar de FIFA verbood dat.

Door het verbod lijkt de aanvoerdersband, die in Utrecht geproduceerd wordt, juist in populariteit toegenomen. Reden voor dj St. Paul van het bekende Pop-O-Matic in TivoliVredenburg om 100 banden aan te schaffen en deze uit te delen aan bezoekers van de uitgaansavond op vrijdag.

“De slogan van Pop-O-Matic is al vanaf 1998 hetzelfde. Different Styles, Different People, One Love. Absurd dat dat in 2022 alleen maar relevanter geworden is. Als sport niet eens meer als vanzelfsprekend verbroedert, dan moet de dansvloer het maar extra hard blijven doen. Aanstaande vrijdag krijgen de eerste honderd bezoekers een gratis One Love aanvoerdersband van ons.”

