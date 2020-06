TivoliVredenburg organiseert verrassingstours voor 30 personen

TivoliVredenburg organiseert vanaf zaterdag 20 juni drie weekenden achter elkaar speciale tours door het gebouw. Onder de noemer Walk the Line is een programma gemaakt waarbij groepen van maximaal dertig personen langs verschillende zalen worden geleid.

Vanwege het coronavirus is TivoliVredenburg lange tijd gesloten geweest. Sinds 1 juni is het muziekpaleis weer open. Zo was er een concertreeks die uitsluitend in de Grote Zaal plaatsvond.

“We hebben de afgelopen weken gezien hoe blij mensen zijn om weer livemuziek te beleven in een zaal. Met Walk The Line bouwen we dit uit naar vier verschillende zalen”, zegt Margriet van Kraats van TivoliVredenburg.

Verassing

Bezoekers die een kaartje kopen voor Walk the Line weten van tevoren niet wie er op het podium staat. Het is een tour van twee uur met onderweg vier optredens in Ronda, de Grote Zaal, Pandora, Hertz of Cloud Nine. Op het programma staan muzikanten, dichters en bands.

Er zijn meerdere tours per dag. Zowel in de middag als de avond. Bekijk de website van TivoliVredenburg voor meer informatie.