TivoliVredenburg staat zaterdag in het teken van liefde en seks

TivoliVredenburg organiseert zaterdag een minifestival dat volledig in het teken staat van liefde en seks. Er zijn die dag verschillende optredens van sprekers, journalisten en theatermakers.

Zo bespreekt seksuoloog Ellen Laan de orgasmekloof. Sekswerkactiviste en feministische pornoregisseuse Yvette Luhrs legt uit hoe je goede porno maakt, theatermaker Lucas de Man deelt erotische fantasieën en spoken word-artiest Babs Gons beschrijft de lijfelijke liefde.

Andere thema’s die zaterdag voorbij komen zijn masturberen, polyamorie en mannelijkheid. Deze tours zijn onderdeel van het Walk the Line-programma. Bij deze programmering is in verschillende zalen een mini-optreden. Hierdoor worden bezoekers verdeeld over kleinere groepjes waardoor de coronamaatregelen niet in het geding komen.

Taboes

Volgens TivoliVredenburg zijn liefde en seks onderwerpen waar mensen nooit over uitgepraat raken. “Ze raken immers de kern van ons menselijk bestaan. Tegelijkertijd zijn er, ook anno 2020, nog veel vraagtekens en taboes rondom seksualiteit. Hoogste tijd dus voor dit mini-festival”, is te lezen in een persbericht.

Bekijk de website van TivoliVredenburg voor meer informatie.