TivoliVredenburg toch al in juli open voor eerste dansavond

TivoliVredenburg in Utrecht heeft toch al in juli een dansavond in de agenda staan. Eerder leek het erop dat het eerste nachtelijke feestje half augustus gevierd kon worden, maar inmiddels staat op 16 juli Blackout gepland, het drum ’n bass-feestje van het Utrechtse trio Black Sun Empire.

Blackout is alleen toegankelijk met een vaccinatiebewijs of een negatief testbewijs in de CoronaCheck-app. Die coronatoegangsbewijzen maken het voor TivoliVredenburg mogelijk om de coronaregels op deze avonden los te laten.

TivoliVredenburg liet eerder weten pas half augustus weer open te gaan voor club- en dansavonden. De organisatie koos daarvoor om verwarring met andere evenementen te voorkomen. Bij de meeste andere concerten en voorstellingen in TivoliVredenburg hoeft het publiek namelijk niet te testen voor toegang. De geldende coronamaatregelen moeten daar dus worden nageleefd.

Andere lijn

Nu kiest TivoliVredenburg dus toch een andere lijn. “Eerste editie van drum ’n bass nacht sinds 75 weken”, schrijft TivoliVredenburg op de website over Blackout. “Er is natuurlijk maar één crew die je het nieuwe nacht-tijdperk laat aftrappen wanneer alles net even te lang heeft stilgestaan.”

Tickets voor Blackout zijn vanaf 12 uur te koop via de website van TivoliVredenburg.