Trailrun door het Werkspoorkwartier in Utrecht: hardlopen door gebouwen en makersplekken

Sportieve Utrechters kunnen zaterdag 20 september meedoen aan een trailrun door het Werkspoorkwartier. De ‘fun run’ is vijf kilometer en loopt door verschillende gebouwen en broedplaatsen op het terrein.

De hardloopwedstrijd start om 14.00 uur en start en finisht bij de Wasruimte in de Werkspoorkathedraal. Na de finish is er een naborrel met alle lopers. Lopers van elk niveau, vanaf 12 jaar, kunnen meedoen. Kinderen tot en met 15 jaar moeten wel een begeleider bij zich hebben.

Het initiatief komt van Ondernemersfonds Utrecht en het Werkspoorkwartier. Wie mee wil rennen, kan online een ticket kopen.