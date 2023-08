Twee gratis optredens van John Coffey in Utrecht op één dag; plek voor 100 bezoekers per sessie

In het jaar dat de Utrechtse band John Coffey hun terugkeer aankondigde, staan er een aantal grote optredens op het programma. Op 18 augustus is Lowlands aan de beurt en in december treedt de band op in AFAS Live. Maar wie graag in onze eigen stad John Coffey nog een keer wil zien, kan 16 augustus terecht voor twee gratis optredens in dB’s.

De twee optredens in dB’s zijn oefensessies voor het grotere werk, maar dus ideaal om de band eens goed van dichtbij bezig te zien. Er is een sessie om 19.00 en om 22.00 uur. Er worden geen tickets verkocht en er is geen reserveringslijst. Er is plek voor honderd mensen, en vol is vol.