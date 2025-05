Twee nieuwe gratis concertreeksen in Tivoli: orgel en lokale artiesten

TivoliVredenburg komt met twee nieuwe gratis concertreeksen: orgelmuziek op woensdagochtend en intieme concerten op dinsdagochtend op de Vredenburg Open Stage. Door het succes van de al bestaande gratis lunchconcerten en Rabo Open Stage was het tijd voor uitbreiding.

De eerste ‘orgelwoensdag’ is komende week: op 7 mei. In de Grote Zaal spelen studenten van de conservatoria van Utrecht en Rotterdam in totaal vijf ochtenden op het orgel. Er staat onder meer barokmuziek van Bach op het programma, maar ook modernere muziek.

Op 21 mei is er een speciale editie: dan geven orgelbouwers Elbertse & Van Vulpen uitleg over het orgel en een demonstratie. Zo is het orgel speciaal voor de Grote Zaal ontwerpen en heeft het liggende in plaats van staande pijpen.

De Vredenburg Open Stage concerten starten in juni en zijn iedere dinsdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur. Ze vinden plaats in de nieuwe foyer, boven de ingang aan het Vredenburgplein. Hier staat akoestische muziek van lokale artiesten centraal.

‘Gretigheid’

De gratis lunchconcerten en de Rabo Open Stage bestaan al een tijdje, en met succes. Bij die eerste kan het publiek komen luisteren naar klassieke muziek en jazz. De lunchconcerten zijn een belangrijk podium voor de studenten van conservatoria, zegt programmeur Klassiek Carine Hartman.

“We merken een gretigheid bij het publiek naar het ontdekken van nieuw muzikaal talent en het bezoeken van een concert op een vast moment in de week”, zegt Hartman. “Nu we de foyers van de Grote Zaal overdag open hebben gesteld voor de stad, wilden we graag gebruikmaken van die ruimte om nog meer muziek in ons gebouw te laten klinken. Ook was het al lang een wens van ons om het speciaal voor ons gebouwde orgel in de Grote Zaal meer te laten bespelen.”

Nieuwe gevel

In februari ging de nieuwe ingang op de hoek van het Vredenburgplein open. Overdag is dit de Vrije Ruimte, een nieuwe ontmoetingsplek waar iedereen gratis naar binnen kan. Er is plek om te studeren of een spelletje te spelen. Ook is er een nieuwe koffiehoek die overdag wordt gerund door de Amerpoorters, mensen met een verstandelijke beperking. ‘s Avonds is het een extra ingang voor de bezoekers van concerten, die er ook terechtkunnen voor een drankje.