Uittips: 13 uur raven voor Oekraïne in Club BASIS, Pene Corrida in dB’s en Joe Buck in TivoliVredenburg

Het weekend staat voor de deur! Nog geen plannen gemaakt voor de komende dagen? DUIC zette op een rijtje wat er in Utrecht allemaal te doen is. Ga dertien uur raven voor Oekraïne, kijk vier films achter elkaar in het Louis Hartlooper Complex of leer alles over hoe je brein de tijd bijhoudt, tijdens een lezing in het Academiegebouw.

Hoe ik talent voor het leven kreeg

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: vrijdag 18 maart

Prijs: 10 tot 26,50 euro

In deze indringende, kleurrijke, humoristische productie komen theater, muziek en dans samen. De voorstelling – naar het boek van Rodaan Al Galidi – wordt gespeeld door een cast van acteurs, musici en zo’n vijftig nieuwe Nederlanders die in hun leven op de vlucht zijn geweest. Het azc wordt in de voorstelling neergezet als een dorp met eigen wetten en regels. Semmier, de hoofdpersoon, neemt het publiek mee in de soms bizarre levens van de mensen die in het azc wonen of werken. De mensen om Semmier heen proberen voor zichzelf en voor anderen het goede te doen, maar ze raken soms hopeloos verstrikt in het systeem.

Pene Corrida

Waar: dB’s

Wanneer: vrijdag 18 maart

Prijs: 12 euro

Dit olijke zestal is dé feestband voor iedereen die van gitaargeweld houdt. Popliedjes worden bij Pene Corrida omgetoverd tot metal songs en zo kan het zomaar zijn dat de nummers van Adele, Bruno Mars, Miley Cyrus en ABBA voorbij komen als feestelijke headbangers. De band vergaarde vooral bekendheid met hun covers van Hello van Adele en Salsa Tequila van Anders Nilsen. Tijd voor een feestje!

Club BASIS staat op voor Oekraïne (13 hour rave)

Waar: Club BASIS

Wanneer: zaterdag 19 maart

Prijs: 10 tot 17 euro

Dertien uur dansen voor Oekraïne, dat kan zaterdag in Club BASIS. De club heeft namelijk besloten om een deel van de opbrengst van de avond te doneren aan The Ukraine Humanitarian Fund (UHF), dat humanitaire organisaties helpt met het helpen van de meest kwetsbaren, bijvoorbeeld door hen te voorzien van eten, water en andere basisbehoeften. Club BASIS hoopt zoveel mogelijk geld in te zamelen en opent daarom voor dertien uur de deuren: van 22.00 uur tot 11.00 uur. De line-up bestaat uit Daria Kolosova, Ma Cka, Van Anh, Illiya Korniyenko, Volunt Barbati en ALPHA. Tickets kosten 10 euro als je voor 23.00 uur binnen bent en 17 euro voor iedereen die later is.

The Best of IDFA On Tour 2022

Waar: Louis Hartlooper Complex

Wanneer: zaterdag 19 en 26 maart

Prijs: 27,50 euro voor vier films

Het Louis Hartlooper Complex en IDFA organiseren op zaterdag 19 en zaterdag 26 maart een uniek dagprogramma met films die je kijk op de wereld zullen veranderen. Tijdens The Best of IDFA on Tour zie je vier prijswinnende films die door de jury van IDFA 2021 zijn bekroond om hun uitmuntendheid, omdat ze urgente verhalen vertellen of omdat ze je op een bijzondere manier raken. Te zien zijn de films: O, Collecting Eggs Despite the Times, Handbook, Where Are You Headed en Children of the Mist. Tussen de eerste twee en de laatste twee films zit een pauze van een uur. Bezoekers die in die pauze willen lunchen, kunnen tot vier dagen van tevoren voor 10 euro een lunchvoucher aanschaffen.

LE:EN Play: Subterranean Street Society en Graeme James

Waar: LE:EN

Wanneer: zondag 20 maart

Prijs: gratis

Eén middag, twee bands en dat ook nog helemaal gratis. Bij LE:EN kun je zondag om 15.30 uur gaan genieten van Subterranean Street Society; een Deens-Nederlandse band die een mix van folk, alternative en grunge maakt. De nummers zijn gebaseerd op een leven van reizen tussen zalen, festivals en het spelen op de straten van Europa. Om 16.45 uur verschijnt Graeme James op het podium; een in Nieuw-Zeeland geboren artiest die tegenwoordig in Nederland woont. Hij speelt als eenmansband alle instrumenten zelf en laat zich inspireren door de rijke verhalen en muzikale tradities van folk.



Joe Buck

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: maandag 21 maart

Prijs: 16,55 euro

De muziek van de 25-jarige singer-songwriter Joe Buck zit vol eerlijkheid en emotie. Hij schrijft en zingt liedjes die puur zijn en dichtbij het hart. Buck reisde meermaals af naar Nashville waar hij werkte aan zijn debuut en in 2018 ging hij op tour met country superster Kacey Musgraves. Niet lang daarna scoorde hij zijn eerste hit: ‘The Way You Take Time’. Met zijn nieuwe releases ‘Grounded’ en ‘Wat als’ laat Joe Buck zien hoe veelzijdig hij is, maar dat zijn liedjes altijd om de emotie gaan.

Lezing: Hoe houdt je brein de tijd bij?

Waar: Academiegebouw Universiteit Utrecht

Wanneer: woensdag 23 maart

Prijs: gratis

Eén minuut onder een koude douche voelt langer dan diezelfde minuut onder een warme douche. Er zit dus verschil in hoe de tijd verloopt en hoe we tijd beleven. Onder meer onze lichaamstemperatuur, stresslevels en gemoedstoestand hebben hier grote invloed op. Hoe schatten onze hersenen tijd in? Cognitief neurowetenschapper dr. Wouter Kruijne (RUG & UU) vertelt tijdens deze lezing hoe psychologische experimenten ons wijzer maken over tijdsbeleving. De lezing is te volgen in de aula van het Academiegebouw (vol = vol) en via een livestream op YouTube.

