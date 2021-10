Uittips: Be Ready To Connect, Bockbierfestival en sterren kijken bij Sonnenborgh

Niet alleen het weekend, maar ook de herfstvakantie staat voor de deur! Aan het weer hoeft het niet te liggen komende dagen, want er is zowel binnen als buiten genoeg te doen in de stad. Sterrenwacht Sonnenborgh heeft een speciaal herfstvakantieprogramma; je kunt er naar de sterren kijken, maar ook op de zon is een telescoop gericht. Bij dB’s staat de band The Bobby Lees, op Janskerkhof is het tijd voor een bockbiertje en in TivoliVredenburg wordt speciaal voor jongeren het gratis festival Be Ready To Connect gehouden, met onder andere Défano Holwijn. Geen tijd voor verveling dus.

The Bobby Lees

Waar: dB’s

Wanneer: donderdag 14 oktober

Prijs: 10 euro

Rauwruwe bluesy punk recht in je gezicht, dat is wat The Bobby Lees doet. Een jonge, pretentieloze garagerockband uit Woodstock, New York. Meedogenloos en driftig. “Een schuimbekkend anti-serum tegen de bloedeloosheid van het bestaan”, zegt dB’s over de muziek van The Bobby Lees. Reden genoeg om een kijkje te nemen dus. En niet alleen een kijkje, want deze garage/punk slaat hoe dan ook op je heupen. Support is er deze avond van de Utrechtse jonge punkband No Brains.

Hoogt on Tour: Rafiki

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: vrijdag 15 oktober

Prijs: 5 tot 10 euro

Goede meisjes worden goede echtgenotes, is de gedachte in Kenia. Maar Kena en Ziki denken daar anders over. Als de liefde tussen de twee meisjes opbloeit, moeten ze een keuze maken: hun geluk of hun veiligheid? Deze film ging in première in Cannes en is in het conservatieve Kenia verboden. Na de film is er een nagesprek van een half uur met Laura van Nieuwenhuijze, voorzitter van COC Midden-Nederland.

Bei sein ist mitmachen

Waar: Werftheater

Wanneer: vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober

Prijs: 17,50 tot 19,50 euro

Ronald Smink is een vlees geboren stripfiguur. Met zijn absurde humor en surrealistische kijk op de wereld verveelt deze voorstelling geen moment. Je krijgt een exclusief kijkje in het hoofd van deze bizarre Fries. Smink ziet zijn hoofd als een zolder waar dozen liggen opgeslagen met absurde herinneringen, angsten, dromen en recepten voor bami. Hij verhuisde een paar jaar geleden naar de Randstad, waardoor er heel wat nieuwe dozen op zijn zolder bijkwamen. Ga mee op ruimtereis door het hoofd van deze cabaretier: langs Friese strippers, vrijgezelle vrouwen van boven de 30, opgezette dieren en nicotine Tukkers.



Bockbierfestival 2021

Waar: Janskerkhof

Wanneer: vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september

Prijs: 10 euro

Het Bockbierfestival is terug in Utrecht en wel op het Janskerkhof. Drie dagen lang genieten van bockbier van twintig verschillende brouwerijen. Het geheel wordt aangekleed met een muzikaal programma vol Utrechtse bands en dj’s. Op het terrein worden bierproeverijen gegeven, er staan foodstands en er zijn theateracts. Op zondagmiddag is er een speciaal programma voor de kleintjes. Kinderen onder de 13 jaar mogen die middag gratis naar binnen.

De Nacht van de Wijn

Waar: Central Studios

Wanneer: zaterdag 16 oktober

Prijs: standaardticket 20,95 euro

Op 16 oktober barst in Utrecht voor de tweede keer de Nacht van de Wijn los. Tijdens dit vrolijke, gezellige en leerzame wijnfeest in Central Studios kom je van alles te weten over wijnen van over de hele wereld. Proef zoveel mogelijk verschillende wijnen aan de verschillende bars op het evenement. Bij het kaartje zit een glas Verdejo inbegrepen en je kunt het glas na afloop houden. Voor de echte liefhebbers is er vrijdag al een pre-party met verschillende dj’s. Tickets voor de pre-party kosten 10,95 euro.

Herfstvakantie op Sonnenborgh

Waar: Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht

Wanneer: zaterdag 16 t/m zondag 24 oktober

Prijs: verschillend per activiteit

Herfstvakantie! Dat betekent dat niemand vroeg naar bed hoeft en dus is er tijd voor een bezoekje aan Sonnenborgh. Er zijn deze week extra veel Kinderkijkavonden bij de sterrenwacht. Beklim de trappen naar de koepels en kijk door de telescopen naar de sterren of ga naar interactieve kinderlezing over de maan of de sterren. Kijk je liever naar de zon dan naar de sterren? Dat kan ook. Overdag staat op verschillende data de grote zonnetelescoop tot je beschikking. Door een speciale filter in de telescoop kun je rechtstreeks naar de zon kijken. Als het helder is en de zon actief, kan je zelfs zonnevlammen aan de rand van de zon zien.

Be Ready to Connect Festival

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zondag 17 oktober

Prijs: gratis

Dit festival is speciaal voor jongeren en vindt zondag in TivoliVredenburg én online plaats. Stichting DanceUp wil met het festival jongeren een hart onder de riem steken. Hoe gaat het met ze en hoe komen ze de pandemie door? Voelen ze zich welkom en gehoord? Tijdens het Be Ready to Connect Festival kunnen ze genieten van een dag vol gratis entertainment én er is aandacht voor hun mentale welzijn. Cultuur, sport, educatie en wellness komt allemaal aan bod. Tussen 14.00 en 18.00 uur is het tijd voor entertainment: van dans, zang en rap tot comedy, workshops en een markt. Op het podium staan deze dag artiesten als Kenzo Alvares, Delany, Défano Holwijn, WOA en nog veel meer.