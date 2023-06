Uittips: Benefietconcert C.S. Veritas, Dag van de Architectuur en Lepeltje Lepeltje

Het is weer tijd voor de wekelijkse Uittips! Ook komende week is genoeg te doen voor jong en oud. DUIC zette een aantal evenementen op een rijtje.

Dag van de Architectuur

Waar: diverse locaties Utrecht

Wanneer: zaterdag 17 juni

Prijs: gratis

Subtropische kantoortoren, eetbare woonwijk of ringvormig stadspark? Op zaterdag 17 juni ontdek je het tijdens de Dag van de Architectuur in Utrecht. Op diverse plaatsen kan iedereen die geïnteresseerd is een kijkje nemen in nieuwe gebouwen, parken en (bouw)projecten en meer te weten komen over het ontwerp van onze leefomgeving. Dit jaar met speciale aandacht voor de toegankelijke stad. In samenwerking met vele partners organiseert architectuurcentrum AORTA in Utrecht openstellingen, presentaties, rondleidingen en een expositie. Architecten en andere betrokkenen nemen bezoekers mee in het unieke ontwerp van onze stad. Meer informatie, zoals de locaties en activiteiten, vind je op de website van AORTA.

Vitality Experience

Waar: Botanische Tuinen Universiteit Utrecht

Wanneer: zaterdag 17 juni

Prijs: 7,50 euro

Op 17 juni vindt in de Botanische Tuinen in Utrecht de tweede editie plaats van de Vitality Experience. Net als vorig jaar wordt de Vitality Experience neergezet als de plek waar je als 50+-er de zomer vitaal begint! Doel is om mensen in festivalsfeer kennis te laten maken met aanbod dat bijdraagt aan de fysieke-, sociale- en hersengezondheid. Van salsadansen en veilig boksen onder begeleiding van Arnold Vanderlyde (Olympisch medaillewinnaar) tot yoga en bijzondere lezingen van bijvoorbeeld Erik Scherder. Tickets zijn te koop via de website van Vitality Experience.

Benefietconcert C.S. Veritas voor Kinderfonds MAMAS

Waar: Park Lepelenburg

Wanneer: zaterdag 17 juni

Prijs: gratis

Zaterdag organiseert studentenvereniging C.S. Veritas het jaarlijkse

Benefietconcert in park Lepelenburg in Utrecht. Dit jaar haalt de vereniging geld op voor de organisatie ‘Kinderfonds MAMAS’. Deze organisatie ondersteunt ‘MAMAS’ in Zuid-Afrika die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. De MAMAS zorgen voor voeding, medische zorg, scholing en veel liefdevolle aandacht. Op deze dag is iedereen, van jong tot oud, welkom om te komen genieten van goede muziek, gezellige sfeer onder het genot van verschillende hapjes en drankjes en zal er een kinderhoek aanwezig zijn. De toegang is gratis, maar natuurlijk is het doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor MAMAS. Meer informatie is te vinden op de website van Benefietconcert Veritas.

Park voor Sport

Waar: Utrecht Oost

Wanneer: zondag 18 juni

Prijs: gratis

Op zondag wordt Utrecht Oost weer omgetoverd tot Park voor Sport. Het groen rondom de Kromme Rijn wordt een park waar allerlei urban sports zoals bootcamps, kickboksen, cross fit en calisthenics plaatsvinden. De parkeerplaatsen worden sportvelden voor basketbal, skateboarding en freestyle voetbal. De Kromme Rijn wordt een arena voor waterpolo en zwemwedstrijden. Kantines worden plekken voor breakdance. Het dak van stadion Galgenwaard is een plek om van te abseilen. Er wordt geskatet op het fietspad, gedanst op het asfalt en de trambaan is een 100 meter sprintbaan. Ook kan er gesport worden met de Kampong-spelers van Dames en Heren 1. Op de website van Sportcampus Utrecht staat meer informatie, zoals de plattegrond en het programma. Iedereen is welkom om deel te nemen, aan te moedigen of nieuwsgierig een kijkje te nemen!

nijntje is jarig

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: woensdag 21 juni

Prijs: gratis

nijntje is jarig en dat wordt gevierd! Op nijntjes verjaardag kun je luisteren naar haar verhalen. Na het lezen kan er een feestmuts geknutseld worden. De verjaardag van nijntje wordt in diverse locaties van Bibliotheek Utrecht gevierd. Kijk op de website van de bibliotheek voor meer informatie over de voorleestijden per locatie.

Bus 12

Waar: EKKO

Wanneer: donderdag 22 juni

Prijs: gratis tot 4,50 euro

Net pas begonnen en nu alweer tentamenstress? Worden de notificaties en groepsapps te veel? Geen zorgen, BUS 12 haalt je op. Sleep jezelf en je vrienden de deur uit, check in en reis mee langs nostalgische haltes en de nieuwste hit-trajecten. Met een ervaren buschauffeur aan het roer en barpersoneel dat vooralsnog niet gaat staken voorzien we een memorabele reis. Soms met een omleiding, maar altijd met een goede vaart. Check je in tussen 23.00 en 00.12 uur? Dan mag je gratis naar binnen. Daarna kan er voor 4,50 euro een kaartje aan de deur worden gekocht.

Lepeltje Lepeltje

Waar: Park Lepelenburg

Wanneer: vrijdag 23 tot en met zondag 25 juni

Prijs: gratis

Park Lepelenburg wordt voor de vijfde keer omgetoverd tot cultureel foodfestival Lepeltje Lepeltje. Op het driedaagse festival staan verschillende foodtrucks met een eigen specialiteit waaronder minstens één vegetarische optie, er is een speciaal kinderprogramma en er staat onder meer (live)muziek op het programma van verschillende bands en dj’s. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt. Op vrijdag 29 juni begint het festival om 14.00 en eindigt om 00.00 uur. Zaterdag is van 12.00 uur tot 00.00 uur en zondag van 12.00 tot 22.00 uur. Toegang is gratis.