Uittips: dEUS in TivoliVredenburg, Pullen Vullen bij dB’s en op bezoek in het Huis van Sinterklaas

Er staat weer een hoop op het programma in de stad, komend weekend. In de Jaarbeurs kun je plaatjes scoren op de Mega Platen & CD Beurs, dB’s vult pullen tijdens een klein oktoberfeestje en je kunt op bezoek in het Huis van Sinterklaas bij Museum Catharijneconvent. Of alles ook door kan gaan, hangt nog even van de coronapersconferentie van vrijdag af.

Beeld en Geluid Mediacollege: Vincent Bijlo; ongezien in de media

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: vrijdag 12 november

Prijs: 7,50 tot 15 euro

De wereld om ons heen wordt steeds visueler en ons dagelijks leven speelt zich af op smartphones en platforms. Maar wat als je blind of slechtziend bent? Cabaretier, schrijver en podcastmaker Vincent Bijlo vertelt tijdens de week van de Mediawijsheid over zijn leven in en met de media. Hij is sinds zijn geboorte blind, maar dat weerhoudt hem er niet van om zijn eigen weg te volgen. Bijlo vertelt over de verrijkingen die nieuwe apparaten en apps hem bieden als niet-ziende, maar ook over de uitdagingen van de digitalisering. Hij bespreekt de veranderingen in de media en duikt in de archieven van Beeld en Geluid om te laten horen en zien hoe blinden en slechtzienden vaak in de media worden belicht.

Mega Platen & CD Beurs

Waar: Jaarbeurs

Wanneer: zaterdag 13 en zondag 14 november

Prijs: dag: 13,50 euro, weekend: 24 euro

Het festijn op het gebied van popmuziek keert dit weekend terug naar de Jaarbeurs: de Mega Platen & CD Beurs! Deze grootste platenbeurs ter wereld staat hoog in aanzien bij popkenners, verzamelaars, dj’s, fans en muziekjournalisten. De standhouders komen dan ook van over de hele wereld: Zuid-Afrika, Japan, Brazilië, Mexico, Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Europese landen zijn vertegenwoordigd.

FestBierFest: Pullen Vullen

Waar: dB’s

Wanneer: zondag 14 november

Prijs: 2,50 euro statiegeld voor de bierpul

Oktober is weer voorbij, maar daar trekt dB’s zich niks van aan. Deze zondag wordt er namelijk nog een klein oktoberfeestje gevierd op het terras van dB’s. Tijdens festival Le Guess Who? wordt er getapt zolang de voorraad strekt. Op de tap zondag: Rothaus Märzen, Augustiner Oktoberfestbier en St Georgenbräu Goldmärzen. Van de fles: Paulaner Oktoberfestbier en Auer Bräu Herbstfest Märzen. Er wordt geschonken in originele bierpullen die tegen 2,50 statiegeld te krijgen zijn bij de bar. Lederhose en Dirndl niet verplicht, ‘aber Immer Willkommen’.

Het Huis van Sinterklaas

Waar: Museum Catharijneconvent

Wanneer: van maandag 15 november tot zondag 5 december

Prijs: 6,50 euro, vooraf reserveren

De intocht in Utrecht kan vanwege corona helaas niet doorgaan, maar dat betekent niet dat er niks te doen is. Sinterklaas komt namelijk logeren in Museum Catharijneconvent! Van 15 november tot 5 december kun je bij hem op bezoek in zijn tijdelijke huis, waar je van alles te weten komt over de Sint. Zijn levensverhaal zit namelijk vol spannende verhalen. Want waarom eten we eigenlijk taaitaaipoppen, speculaas en kruidnoten? Je komt het te weten in Het Huis van Sinterklaas.

Lolita

Waar: Theater Kikker

Wanneer: maandag 15 en dinsdag 16 november

Prijs: 8 tot 16 euro

In deze tragikomedie krijgt Lolita na een halve eeuw vastgezeten te hebben in een mannelijke narratief, nu de ruimte om te vertellen hoe de seksualisering in haar kinderjaren effect op háár heeft gehad. Drie afsplitsingen van het personage, Loka, Dolly en Dolores, vertegenwoordigen elk een overlevingsmechanisme om om te kunnen gaan met de gebeurtenis. Terwijl de wereld in de fik staat en de thuisbezorger niet komt opdagen, dealen de vrouwen met hun trauma’s en elkaar in een post-apocalyptische, patriarchale samenleving.

De Gezondheidskloof

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: dinsdag 16 november

Prijs: gratis

Fiets je van Wittevrouwen naar Overvecht, dan daalt de gemiddelde levensverwachting met maar liefst twaalf jaar. Hoe kan het grote gezondheidsverschil worden verklaard en waarom krijgen mensen met een migratieachtergrond niet altijd de zorg die ze nodig hebben? Met interdisciplinair sociaal wetenschappers dr. Gonneke Stevens (UU), dr. Alana Helberg-Proctor (KU Leuven) en Annette Schlingmann (Panel meetellen in Utrecht) gaat het deze avond over eerlijke kansen op een gezond leven. Waarom is die kans er na 35 jaar onderzoek nog steeds niet voor iedereen?



dEUS

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: dinsdag 16 en woensdag 17 november

Prijs: 41,75 euro

27 jaar geleden alweer, bracht de Vlaamse indierockband dEUS hun debuutalbum Worst Case Scenario uit. Tom Barman en zijn mannen wisten met verschillende artockalbums succes te vergaren in heel Europa. Volgend jaar verschijnt er een nieuw album, het eerste sinds Following Sea uit 2012. “Hopelijk horen we daar vanavond al wat werk van”, aldus TivoliVredenburg. Ook een leuke bijkomstigheid: gitarist Mauro Pawlowski is tijdelijk terug bij de band.