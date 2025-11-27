Uittips: dit is er de komende dagen in Utrecht te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen.

Backstage-rondleiding TivoliVredenburg

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 28 november, om 10.00 uur

Prijs: 15 euro

Hoe zien de kleedkamers van artiesten er van binnen uit? Is het echt waar dat ze alleen om blauwe M&M’s vragen? En hoe voelt het om op het podium van de Ronda of de Grote Zaal te staan? Tijdens deze speciale backstagerondleiding krijg je een kijkje achter de schermen van TivoliVredenburg en kom je op plekken waar je als concertbezoeker niet mag komen. Wie weet vertelt een van de gidsen je nog wel een smeuïg verhaal uit de backstage…



Openingsconcert 150 jaar HKU Utrechts Conservatorium: The Future is Now

Waar: HKU Utrechts Conservatorium, Fentener van Vlissingenzaal

Wanneer: vrijdag 28 november, 16.00 – 17.30 uur

Prijs: gratis

Op 1 december blaast het HKU Utrechts Conservatorium 150 kaarsjes uit. Voor dit jubileum wordt er op vrijdagmiddag een speciaal concert verzorgd door het HKU Large Ensemble, onder muzikale leiding van voormalig Componist der Nederlanden Martin Fondse. Het HKU Large Ensemble, dat ruim 60 musici sterk is, bestaat uit blazers, strijkers, zangers en een ritmesectie van de afdelingen Jazz & Pop en Klassieke Muziek. Daarnaast doen ook twee bekende alumni mee: saxofonist Kika Sprangers en vocalist Marit van der Lei.



Buitenspeelavond voor volwassenen – Winter Weekend

Waar: Beton-T

Wanneer: vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 november

Prijs: 15 euro

Na acht uitverkochte zomeredities organiseert Beton-T ook een wintereditie van de Buitenspeelavond voor volwassenen. Juist nu de dagen weer wat eerder donker worden, is het belangrijk om nog steeds naar buiten te gaan. Tijdens deze weekendeditie wordt het buitenterrein gevuld met speelse installaties, creatieve opdrachten en verrassende spellen. Want ook als volwassene mag je af en toe even buitenspelen, zoals je dat vroeger als kind hebt geleerd.

Feestelijke opening Moestuinbakkerij

Waar: Laan van Maarschalkerweerd 2

Wanneer: zaterdag 29 november, 10.30 – 16.00 uur

Prijs: gratis

De Moestuin, een sociale onderneming aan de oostkant van de stad die plek biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, opent zijn eigen bakkerij. En dat moet natuurlijk gevierd worden met een feestelijke opening. Vanaf 10.30 uur kan er een kijkje in de bakkerij worden genomen met de bakker en chef-kok zelf en vanaf 11.00 uur worden er gratis kaneelbroodjes en warme chocolademelk uitgedeeld.

VrijSpraak Festival

Waar: De Vrijstaat, Hof van Monaco 3

Wanneer: zaterdag 29 november, 18.00 – 21.00 uur

Prijs: 3,50 – 4,50

De boerderij van De Vrijstaat wordt op zaterdagavond omgetoverd tot een duistere plek. Als de avond valt, begint het Vrijspraak Festival – een avond voor én door jongeren. Deze keer is het thema Game Over & Beyond. Durf jij de spannende spookzolder te betreden? Of speel je misschien liever een potje Weerwolven? Iedereen tussen de 12 en 16 jaar kan meedoen aan het festival.

Back to the 70s, 80s & 90s

Waar: CitySense

Wanneer: zaterdag 29 november, 20.00 – 02.00 uur

Prijs: 12,50 – 22,50 euro

Op deze avond neemt Disco-Train je mee op een swingende tijdreis door de jaren zeventig, tachtig en negentig. Of je nu houdt van de Bee Gees, Depeche Mode of 2 Unlimited; deze avond biedt voor ieder wat wils. Het gaat tijdens deze avond niet enkel om het dansen, maar vooral om het hebben van een onbezorgde avond vol plezier met je vrienden.



Huis van Sinterklaas

Waar: Museum Catharijneconvent

Wanneer: tot en met vrijdag 5 december

Prijs: 9 euro

Nu Sinterklaas weer in het land is, logeert hij tot en met pakjesavond in Museum Catharijneconvent. Alle kinderen en hun (groot)ouders of verzorgers kunnen bij hem op bezoek komen in zijn tijdelijke huis in Utrecht. Tijdens een rondleiding door het huis, kunnen bezoekers meer ontdekken over de legendes rondom de goedheiligman. Dit jaar staat het Huis van Sinterklaas in het teken van de wonderen rondom graan.