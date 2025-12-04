Uittips: dit is er de komende dagen in Utrecht te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen.

Salsa on Thursday

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 4 december 20.00 uur

Prijs: Gratis

Bij Salsa on Thursday draaien dj’s salsa-hits. Iedereen is welkom, of je nou komt om te dansen, te leren, of om nieuwe mensen te ontmoeten. Vanaf 20.00 uur wordt er een workshop gegeven, en vanaf 20.30 uur start het feest.

Collectieve expositieborrel

Waar: De Nijverheid

Wanneer: 5 december 18.00 – 22.30 uur

Prijs: Gratis

Collectieve expositieborrel is een maandelijks feest, dit keer met nieuwe exposities in De Tunnel, EXboot en Hoek. Om 17.30 en om 19.30 start een expotour van 30 minuten langs de exposities, met korte statements van de kunstenaars bij de expositie.

Nieuwe Jazz

Waar: Muziekhuis Utrecht

Wanneer: 5 december 20.00 uur

Prijs: 15 euro

UJazz, ZenneZ records en TivoliVredenburg organiseren samen de serie Nieuwe Jazz, met presentaties van nieuwe albums. Op vrijdag 5 december met Willem Abelen & Tom Veltien met het album Superordinate en de Nederlandse première van het album Une Question d’Enfant van Emma Giulia.

Workshop Welcome to Burlesque

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 6 december 11.45 – 13.15

Prijs: 17,50 euro

De Amstedam Burlesque Revue is op 19 december in Stadsschouwburg te zien met de voorstelling ‘Colours of Desire’. Deze workshop bereidt bezoekers daarop voor. In de workshop ‘Burlesque voor beginners’ leren participanten de basis van klassieke burlesque bewegingen en een dansroutine.

Zonneshow

Waar: Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht

Wanneer: 7 december 13.30 en 14.30 uur

Prijs: 0 tot 10 euro

In deze zonneshow kom je alles te weten over de zon. Demonstraties, proefjes en foto’s laten zien hoe de zon aan zijn licht komt, wat licht precies is en wat we van licht kunnen leren. Samen met de zonneonderzoeker rafel je het zonlicht uiteen in alle kleuren van de regenboog en zie je waarom je met de telescoop van Sonnenborgh – de grootste zonnetelescoop van Nederland – zo’n prachtige blik op de zon hebt. Bij helder weer kun je door de zonnetelescoop kijken.

Twee ligconcerten op één avond

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 7 december 18.00

Prijs: Vanaf 35 euro

De monumentale hal van het Oude Postkantoor wordt opnieuw omgetoverd tot een warme, stille plek. Liggend op je matje of luchtbed, omringd door verlichting en de akoestiek, beleven bezoekers twee ligconcerten achter elkaar. Luister naar ‘Christmas with Einaudi’ en ‘Matteo Myderwyk: Wintersleep’.

Kindervoorstelling Circus Tique

Waar: Het Wilde Westen

Wanneer: 10 december 11.00 en 15.00 uur

Prijs: 7 euro

Tique is een blauw mannetje – gemaakt van elastieke stof en een theezeef – die in zijn eigen wereld leeft en een eigen taal spreekt. Tique wil circusartiest worden en graag in het middelpunt staan. Maar niet alles wat eigenwijze Tique wil, lukt. Mannetje Tique wordt door twee spelers tot leven gebracht.