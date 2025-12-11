Uittips: dit is er de komende dagen in Utrecht te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen.

Wereld F*ck de Kers(t) Dag

Waar: Graffitituin

Wanneer: vrijdag 12 december, 17.00 tot 18.00 uur

Prijs: Gratis

Stichting Urban Minds U organiseert een avond om kerststress van je af te schudden. “Kerst op zijn Utregs”. Dit is géén antikerstfeest, maar een creatieve uitlaatklep. Bezoekers kunnen een graffitiworkshop volgen, kerstballen smijten en stencil-decemberkaarten maken. Ook is er muziek en zijn er warme hapjes en drankjes.

Intercultureel kerstdiner bij Resto VanHarte Parkwijk

Waar: Resto vanHarte Parkwijk

Wanneer: vrijdag 12 december, 18.00 uur

Prijs: 4 tot 8 euro

Op 12 december staat het kerstfeest centraal tijdens een diner bij Resto VanHarte in Parkwijk. Er wordt onderzocht hoe deze periode wordt beleefd in verschillende culturen en religies, bij verschillende mensen in de wijk. Het kerstfeest is een christelijk feest, maar is geworteld in veel oudere tradities rondom midwinter. De figuren die er centraal staan, hebben ook een rol in andere culturen; onder andere in de islam zijn ze belangrijk.

Kerstmarkt Tuin van Croese

Waar: Croeselaan

Wanneer: zaterdag 13 december, 14.00 tot 17.00

Prijs: Gratis

In de Tuin van Croese wordt op zaterdag 13 december een kerstmarkt georganiseerd. Er zijn winterse drankjes en zelfgemaakte hapjes. De kerstmarkt is opgezet door een buurtbewoner, met steun van Wonderwoods en de gemeente Utrecht.

Expositie Embrace Tree Project

Waar: de Nieuwe Salon

Wanneer: zaterdag 13 december tot en met zondag 11 januari

Prijs: Gratis

Zes kunstenaars uit binnen- en buitenland exposeren hun werk rondom het thema omarmen in de Nieuwe Salon, van schilderijen tot sieraden en textielinstallaties. De kunstenaars tonen met verschillende materialen en technieken hun betrokkenheid bij alleenstaande minderjarige vluchtelingen, inheemsen uit de Amazone, diversiteit en ouderen.

Lichtjesroute Leidsche Rijn

Waar: Start bij Castellum Hoge Woerd

Wanneer: zaterdag 13 december

Prijs: Gratis

Op zaterdag 13 december verandert Leidsche Rijn weer in een zee van lichtjes. Dit jaar begint de kerstwandeling al om 16.30 uur, een half uur eerder dan voorgaande jaren. Vanaf Castellum Hoge Woerd lopen deelnemers een sfeervolle wandeling van ongeveer 1,7 kilometer langs het kerstverhaal – inclusief toneel, muziek en honderden waxinelichtjes – naar de Marekerk.

Wintermarkt Molen de Ster

Waar: Molenpark, ingang Floresstraat

Wanneer: zaterdag 13 en zondag 14 december

Prijs: Gratis

Op het Molenerf van Molen De Ster wordt op 13 en 14 december een kerstmarkt gehouden. Bezoekers kunnen rondstruinen langs zeker 45 kraampjes met allerlei verschillende producten en cadeaus voor de feestdagen. Ook is er livemuziek, warme glühwein en zijn er eetkraampjes.

Kerstmarkt Twijnstraat

Waar: Twijnstraat

Wanneer: zondag 14 december

Prijs: Gratis

De Twijnstraat verandert op zondag 14 december weer in een gezellige kerstmarkt. Verwacht allerlei verschillende kraampjes, glühwein en vaak zijn er ook verrassende optredens in de winkelstraat.