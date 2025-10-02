Uittips: dit is er de komende dagen in Utrecht te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC heeft weer zeven leuke evenementen op een rij gezet om de komende dagen te doen.

Rabo Open Stage: Jazz Sessie o.l.v. Bob Roos

Waar: TivoliVredenbrug

Wanneer: 2 oktober 21.00 uur

Prijs: Gratis

De avond start met een opening door een gerenommeerde jazzmusicus, die samen met een energiek Utrechts combo de toon zet. Daarna krijgt het publiek de kans om in de spotlights te staan tijdens de jazzsessie. Iedereen kan meespelen, of je nu een doorgewinterde muzikant bent of je eerste stappen zet in de jazzwereld.

Schrijfcafé Parnassos

Waar: Parnassos cultuurcentrum

Wanneer: 3 oktober, 14.00 tot 17.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Het Schrijfcafé is een maandelijkse middag waarin schrijvers elkaar kunnen ontmoeten en kunnen werken aan hun eigen schrijfprojecten zoals een boek, poëzie, essays, of een scriptie en schoolopdrachten. Het programma bestaat uit drie sessies van 50 minuten schrijven.

Maximus Oktoberfest

Waar: Maximus Brouwerij

Wanneer: 4 oktober 18.00 tot 00.00 uur

Prijs: 10 euro

Lange tafels, pullen met speciaal Maximus festbier, curryworst, lederhosen & dirndls en een prijs voor de mooiste outfit. Die Partyknüller draaien van Rosamunde en Hélene Fischer tot Tim Toupet, Daft Punk en Despacito in het Duits. De eerste 0,5L pul bier is op het huis.

Afrovibes Festival

Waar: Centraal Museum (4 & 5 okt.), Theater Kikker (7 & 8 okt.), Stadsschouwburg Utrecht (9 & 10 okt.)

Wanneer: 4 t/m 10 oktober

Prijs: Prijzen verschillen per voorstelling

Het programma van Afrovibes toont dit jaar werk rondom het thema Legacy | Erfgoed. De makers stellen vragen over hun culturele erfgoed en kijken naar hoe we lessen kunnen leren uit het verleden. Met een jaarlijks festival toont Afrovibes werk van actuele makers en kunstenaars die vanuit een Afrikaans perspectief artistiek vormgeven. Het festival heeft een divers programma met debat, masterclasses, muziek en design.

SONGS

Waar: Vogelfrei, Nijverheidsweg 6 Utrecht

Wanneer: 4 oktober 20.00 uur

Prijs: 12.50 euro

In samenwerking met culturele broedplaats Vogelfrei presenteert PH7even het nieuwe concept: SONGS. Elke editie van SONGS bestaat uit drie muzikale acts – met wortels in Utrecht – die hun nieuwe en bestaande SONGS in een intieme setting spelen en zingen. De focus ligt op écht luisteren, en de ontmoeting en uitwisseling tussen publiek en maker. Deze editie treden Droomboter, Charley Marie en PH7even op.

Happy Dyslectisch Festival

Waar: Jaarbeurs Supernova Utrecht

Wanneer: 5 oktober 9.00 tot 16.30 uur

Prijs: 10 euro

Tijdens de Week van Dyslexie 2025, georganiseerd door de HOI Foundation en Dyslexie Font, vindt Het Happy Dyslectisch Festival plaats. Het enige evenement voor dyslectische kinderen (7-14 jaar) en hun ouders waar ze samen ontdekken waar hun breinen in uitblinken juist omdat ze dyslectisch zijn. Op het festival zijn er creatieve workshops om aan mee te doen, kennissessies voor ouders en verschillende organisaties om fijn te leren te bezoeken.

Queer City Tour

Waar: Volksbuurtmuseum

Wanneer: 6, 7, 9 & 10 oktober

Prijs: 7.50 euro

Tijdens het Utrecht Queer Culture Festival kun je deelnemen aan een wandeling door de Utrechtse binnenstad. Al wandelend zie en hoor je over historische gebeurtenissen en bijzondere inwoners van de stad. Je start met een bezoek aan het museum om vervolgens onder begeleiding van een deskundige gids de stad in te gaan. De wandelingen staan in teken van De tentoonstelling Queer Utrecht Stories, een reizende tentoonstelling die je meeneemt door vier eeuwen Utrechtse queer geschiedenis.