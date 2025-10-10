Uittips: dit is er de komende dagen in Utrecht te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC heeft weer zes leuke evenementen op een rij gezet om de komende dagen te doen.

Live at de Bijenkorf; concert van Maan

Waar: Bijenkorf

Wanneer: zaterdag 11 oktober, 14.00 uur

Prijs: Gratis

Ter ere van het 155-jarige bestaan van de Bijenkorf organiseert het warenhuis een muzikaal evenement: Live at de Bijenkorf. Op de locatie in Utrecht geeft zangeres Maan een exclusief mini-concert. Maan maakte in 2016 haar doorbraak in The Voice of Holland en is inmiddels uitgegroeid tot een van de populairste zangeressen van de Nederlandse popmuziek.

Fietsverlichtingsactie op de Neude

Waar: Neude

Wanneer: zaterdag 11 oktober, 11.00 – 16.00 uur

Prijs: Gratis

De herfst is weer begonnen en dat betekent dat het vroeger donker wordt. Een perfect moment om te checken of je fietsverlichting het nog doet. De Fietsersbond wil dat niemand in het donker zonder licht fietst en organiseert daarom een Fietsverlichtingsactie op de Neude. Utrechters kunnen gratis hun fietsverlichting laten repareren.

Marrondag Utrecht

Waar: Rooseveltlaan 1116

Wanneer: zondag 12 oktober, 12.00 – 23.00 uur

Prijs: Gratis

From roots to rise. Tijdens Marrondag wordt er aandacht gevraagd voor de Marrons, de nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen die tijdens de slavernij van de plantages zijn gevlucht en hun eigen, vrije gemeenschappen hebben gevormd in het binnenland van Suriname. Om hun moed en strijd te herdenken, wordt er een dag vol cultuur, muziek en verhalen georganiseerd.

Avond van het Optimisme

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: dinsdag 14 oktober, om 20.00 uur

Prijs: 13,50 euro

Oorlogen, klimaatcrisis of autoritaire leiders. Als je tegenwoordig de krant of nieuwsapps opent, lijkt er nog maar weinig om vrolijk over te zijn. Toch gebeurt er, ondanks al het negatieve nieuws, ook heel veel moois om ons heen. Tijdens de Avond van het Optimisme wordt er aandacht besteed aan de positieve verhalen die de headlines normaal gesproken niet halen.

Spelen met cultuur: dans met je kind

Waar: ZIMIHC theater Stefanus

Wanneer: woensdag 15 oktober, 09.30 – 10.15 uur

Prijs: 10,00 – 15,00 euro, met U-pas: 3,00 euro

Voel hoe dansbewegingen de band tussen jou en je kind kunnen versterken. Wannes de Porre, die al 15 jaar actief is in het professionele dans- en performancecircuit, neemt je samen met zijn zoon mee in een speelse dans- en bewegingsworkshop vol interactie en verbinding. De focus van de workshop ligt op de band tussen jou en je kind.

Concert Judith Agaath

Waar: TivoliVredenburg, Cloud Nine

Wanneer: woensdag 15 oktober, 20.00 uur

Prijs: 23,85 euro

De Utrechtse popartiest en kleinkunstenaar Judith Agaath staat op woensdagavond met haar eenmalige show in TivoliVredenburg. Tijdens de jaren dat zij in de koffiehoek van Het Gegeven Paard werkte, droomde ze al van een plek op het podium. Dat moment is nu aangebroken. Judith zingt Nederlandse pop op haar manier: theatraal, alternatief, swingend en melancholisch.