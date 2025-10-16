Uittips: dit is er de komende dagen in Utrecht te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC heeft weer zeven leuke evenementen op een rij gezet om de komende dagen te doen.

Het Grote Utrecht Stadsdiner

Waar: Diverse plekken in de stad

Wanneer: Vrijdag 17 oktober

Prijs: Gratis

Op Wereldarmoededag zitten duizenden Utrechters voor de zesde keer met elkaar aan tafel. Het thema dit jaar is de relatie tussen armoede en mensenrechten. Op meer dan 60 plaatsen in de stad kan iedereen aanschuiven voor een maaltijd. Dit jaar staat shakshuka op het menu.

Bockbier festival

Waar: Janskerkhof

Wanneer: Vrijdag 17 tot en met zondag 19 oktober

Prijs: 6,95 tot 12,95 euro

De 26e editie van het Bockbier Festival vindt dit weekend plaats. Er zijn ruim 25 verschillende bockbieren, BBQ gerechten, proeverijen, livemuziek en de topbockverkiezing van 2025.

Grote Plantdag

Waar: Hoograven en Ondiep

Wanneer: Zaterdag 18 oktober 10.00 tot 16.00 uur

Prijs: Plantpakketen verschillen in prijs

Op deze dag fleuren bewoners van de twee wijken hun tuinen op met plantpakketten en hulp van IVN Natuureducatie. Bij het openingsmoment deelt Wethouder Schilderman van de gemeente Utrecht de eerste plantpakketten uit in Hoograven. De Grote Plantdag maakt deel uit van de campagne ‘Een Groener Nederland begint in je eigen tuin’.

The Art Experience

Waar: Metaal Kathedraal

Wanneer: Zaterdag 18 en zondag 19 oktober 11.00 tot 18.00 uur

Prijs: 15 euro

The Art Experience nodigt bezoekers uit om kunst écht te ervaren. De eerste editie biedt een kunstbelevenis waarin kunstenaars en gerenommeerde galeries hun werk tonen. Bezoekers worden ondergedompeld in beeldende kunst, muziek, live performances en kunst.

Utrechtse Atelierroute

Waar: Rond het Máximapark

Wanneer: Zaterdag 18 en zondag 19 oktober 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: Gratis

Rond het Máximapark zijn er negen ateliers waar verschillende kunstenaar de deuren hebben opengezet, waarvan de meesten een atelier aan huis hebben. Je kan fietsen langs diverse schilders, textiel- en collagekunstenaars en op sommige plekken zijn er kleine workshops te volgen.

Klimaat Kledingruil

Waar: De Utrechter

Wanneer: Zondag 19 oktober 13.00 tot 18.00 uur

Prijs: Gratis

De dag staat in teken van duurzaamheid, kennisdeling en community. Bezoekers kunnen op deze dag kleding ruilen en luisteren naar sprekers over klimaat en duurzaamheid. Door kleding een tweede leven te geven, dragen jongeren direct bij aan het verminderen van afval en de impact van fast fashion. De kledingruil wordt georganiseerd door jongerenraad YMU.

Theatervoorstelling GAMMEL

Waar: Theater Kikker

Wanneer: Zondag 19 oktober 11.00 uur en 20 oktober 14.30 uur

Prijs: 5,50 tot 13,50 euro

De nieuwe voorstelling GAMMEL van studio Figur gaat in première. De voorstelling gaat over ouderdom, vriendschap en het gevoel van ‘nodig zijn’. GAMMEL is een muzikale en beeldende voorstelling met poppen en maskerspel.

