Uittips: dit is er de komende dagen in Utrecht te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen.

Herfstvakantie in het UMU

Waar: Universiteitsmuseum

Wanneer: tot en met 26 oktober

Prijs: 0 tot 8 euro voor kinderen, 15,50 euro voor volwassen

Tijdens de herfstvakantie zijn er heel veel leuke extra activiteiten in zowel het museum als de Oude Hortus, zoals het onderzoeken van een mysterybox die bij de start van het bezoek staat. Bezoekers kunnen onder andere zelf onderzoek doen, workshops volgen en van de microscoop gebruik maken.

Popronde

Waar: diverse locaties in de stad

Wanneer: 23 oktober vanaf 18.30 uur

Prijs: Gratis

Het grootste rondreizende festival van Nederland strijkt weer neer in het centrum van Utrecht. 62 van de meest talentvolle acts van dit moment zijn te zienop 33 locaties. Door de stad spelen verschillende artiesten, acts en bands. Alle optredens zijn gratis toegankelijk en er kan er zomaar binnengestapt worden.

Backstage rondleiding TivoliVredenburg

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 24 oktober 10.00 uur

Prijs: 15,05 euro

De rondleidingen nemen bezoekers mee in het backstagegebied van de verschillende zalen van TivoliVrendeburg. Onder begeleiding van enthousiaste gidsen mogen bezoekers een kijkje nemen achter de schermen en op plekken komen waar je als gewone bezoeker niet mag komen. De gidsen vertellen ook verhalen uit de backstage.

Muziekvoorstelling (N)iets aan

Waar: Het Wilde Westen

Wanneer: 24 oktober 13.00 tot 15.00 uur

Prijs: 5 euro voor kinderen, 10 euro voor volwassenen

Frisse Oren, muziekcollectief dat muziektheater voor de allerkleinsten maakt, gaat dit najaar in première met de nieuwe voorstelling (N)iets aan. Deze tekstloze muziekvoorstelling voor kinderen van 3 t/m 6 jaar en hun (groot)ouders gaat in première.

Voorstelling STEM

Waar: Podium Oost, bibliotheek Neude, de Schuur

Wanneer: 24, 26 en 28 oktober

Prijs: tot 5 euro

STEM is een actuele bewerking van het stuk ‘Go Vote’ van Nathan Vecht uit 2009. De voorstelling speelt zich af in een stemlokaal, vlak voor sluitingstijd. Terwijl een allerlaatste kiezer het stemhokje induikt en maar geen keuze lijkt te kunnen maken, belanden de vrijwilligers achter de stemtafel in een verhitte discussie over actuele, politieke én persoonlijke thema’s.

StoryTrail Theaterwandeling

Waar: Begint op Domplein 29

Wanneer: 25 oktober 14.00 uur

Prijs: 12,50 voor kinderen, 21,50 euro voor volwassenen

StoryTrail is een theaterwandeling door Utrecht met als gids stadsverteller Rinus Zwabber. Hij duikt met de wandelaars in de Utrechtse geschiedenis tijdens een wandeling vol sagen en legenden.

Arend Poker Series

Waar: Sportcafé de Heksenketel

Wanneer: 26 oktober 14.00 uur

Prijs: 15 tot 17 euro

Pokerspelers van alle niveaus kunnen hun vaardigheden testen tijdens de Arend Poker Series. Het toernooi biedt spelers een competitieve, maar toegankelijke setting en is opgezet als een laagdrempelige en gezellige manier om poker te spelen in competitieverband.

