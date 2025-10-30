Uittips: dit is er de komende dagen in Utrecht te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen.
Halloweenparade aan de Straatweg
Waar: Amsterdamsestraatweg 239A
Wanneer: 31 oktober 18.00 – 21.00 uur
Prijs: gratis
Op de avond van Halloween verandert de Amsterdamsestraatweg in een griezelig toneel vol licht, muziek en spanning. Tijdens deze halloweenparade is het halloweenverhaal ‘De Straatweg en het verdwenen licht’ te volgen. Daarnaast duiken er ‘scare actors’ op die voor extra spanning bij de bezoekers zullen zorgen. Ook aan de kleinste bezoekers, waarvoor de route speciaal wordt aangepast, is gedacht: zij krijgen een gratis lampion en leuke ‘trick or treat’-items.
Utrechts Griezelen
Waar: Salon van Weleer, Oudegracht 290
Wanneer: 31 oktober 20.00 uur
Prijs: gratis
Tijdens deze speciale halloween-avond wordt de beerput van de stad Utrecht opengemaakt. Hoeveel mensen zijn hier als heks verzopen of verbrand? Hoeveel beulen heeft Utrecht in de loop der tijd ingehuurd om verdachten en veroordeelden het leven zuur te maken? Hoeveel mensen zijn verbannen naar de kelders onder het stadhuis? Frans de Wit vertelt tijdens ‘Halloween in de kelder’ al deze Utrechtse verhalen over de duistere kanten van de stad in de historische werfkelder van Salon van Weleer.
Utrecht Lumen tour
Waar: Winkel van Utrecht (Domplein 9)
Wanneer: iedere vrijdag en zaterdag om 20.30 uur t/m 29 maart 2026
Prijs: 12,50
Nu de wintertijd officieel is ingegaan en de klok weer een uurtje achteruit is gegaan, wordt het ‘s avonds ook weer wat eerder donker. Hierdoor zijn de Utrechtse lichtkunstwerken ook weer langer zichtbaar. De tour Utrecht Lumen leidt je langs deze bijzondere kunstwerken. Sommigen spelen met een bekend gebouw en anderen nemen je mee naar een verrassende plek waar je overdag volledig aan voorbij zou gaan. De wandeling vindt met gids plaats.
Allerzielen special: PechaKucha Night over Afscheid
Waar: Stadsklooster Utrecht
Wanneer: 2 november 20.20 uur
Prijs: 7,50 – 12,50
Allerzielen is van oorsprong een dag om overledenen te herdenken en stil te staan bij wie er niet meer is. Twaalf stadsgenoten delen tijdens deze Allerzielen-special hun persoonlijke verhalen over afscheid. Dit kan van alles zijn: het verlies van een dierbare, het einde van een vriendschap, het afsluiten van een carrière of het wegstappen uit een gemeenschap. De sprekers laten zien hoe zij omgaan met verlies en verandering, en welke rituelen hen daarbij helpen.
Het Grote Utrecht Stadsgesprek
Waar: Bibliotheek Neude
Wanneer: 3 november 19.30 uur
Prijs: gratis
Wanneer vormt een huis ook echt een thuis? Kun je je ergens thuisvoelen, ook als je geen dak boven je hoofd hebt? In het Stadsgesprek wordt er in drie rondes ingegaan op het thema Thuis. Ervaringsverhalen staan hierin centraal. De rondes worden steeds ingeleid met filmpjes, waarna ervaringsdeskundigen en experts met elkaar in gesprek gaan.
Middeleeuws Wijncollege
Waar: Paleis Lofen
Wanneer: 4 november 19.45 – 21.30 uur
Prijs: 17,50
Schuin tegenover Paleis Lofen, gelegen aan het Domplein, lag in middeleeuws Utrecht de wijnmarkt. Hier werden de wijnen van handelaren uit het Duitse Rijk verkocht. Maar hoe zouden deze wijnen gesmaakt hebben? Saskia Beertsen neemt je tijdens het Middeleeuws Wijncollege mee op een reisje langs de Rijn en laat drie verschillende ‘historische’ wijnen proeven. Een wijnproeverij zoals je die waarschijnlijk nog nooit eerder hebt meegemaakt.
NRC Haagse Zaken Live
Waar: TivoliVredenburg
Wanneer: 5 november 20.00 uur
Prijs: 22,50
Nederland is net naar de stembus geweest. Politiek verslaggever en host Guus Valk gaat met zijn collega’s van de politieke redactie van de NRC in gesprek over politieke thema’s. Wat voor campagne is er gemaakt? Hoe staat het Nederlandse politieke landschap er nu voor en hoe gaat het nu verder in de formatie? Deze en andere politieke vragen komen aan bod bij Haagse Zaken Live. Daarnaast is er ook ruimte voor vragen uit het publiek.
