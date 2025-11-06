Uittips: dit is er de komende dagen in Utrecht te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen.

Nacht van de wijn

Waar: Werkspoorkathedraal

Wanneer: 7 t/m 9 november

Prijs: Vanaf 10 euro

Alweer de zesde editie van het Nacht van de Wijn-festival vindt dit weekend plaats. Van vrijdag tot en met zondag kunnen Utrechters opnieuw in de wijnwereld duiken. Meer dan 200 open wijnen, culinaire gerechten, proeverijen, spellen en disco-deuntjes komen samen onder het dak van de Werkspoorkathedraal.

Nijverheid Shuffle-groepsexpositie

Waar: De Nijverheid

Wanneer: 7 november t/m 20 december

Prijs: gratis

Meer dan 50 atelierhouders, barmedewerkers, vrijwilligers en ondersteunend personeel tonen een maximalistische groepsexpositie die laat zien wat de ‘Nijveraars’ te bieden hebben. Ze stellen hun kunst tentoon in de expositieruimtes De Tunnel en De Hoek. Daarnaast is er de mogelijkheid om ook kunstwerken te kopen, voor een toegankelijke prijs.

Schrijfcafé: Schrijven over je roots

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 8 november, 10.30 – 12.30 uur

Prijs: 15 euro

Iedere tweede zaterdag van de maand vindt in de Bibliotheek Neude het Schrijfcafé plaats. Annemarie en Trea van Tools voor Taal begeleiden je twee uur lang met schrijfopdrachten. Iedere maand komt er een ander thema aan bod. Deze keer wordt er geschreven over je roots. Waar liggen jouw roots en waarmee voel jij je verbonden? Al schrijvend gaan deelnemers op onderzoek uit.

Sint Maarten Parade

Waar: binnenstad Utrecht, start: Menno van Coehornstraat

Wanneer: 8 november om 18.00 uur

Prijs: gratis

De jaarlijkse Sint Maartenparade is weer terug. Tijdens deze optocht van licht, muziek en verhalen komen Utrechters samen om de waarden van delen, omzien naar elkaar en gemeenschap te vieren. Honderden deelnemers slingeren door het centrum van de stad. De optocht begint bij de Menno van Coehornstraat, nabij het Griftpark, en zal eindigen bij de Domtoren. Alle lichtsculpturen zullen zich aan het einde van de tocht nog een keer opstellen op het Domplein.

Spellenspektakel

Waar: Jaarbeurs Utrecht

Wanneer: 8 en 9 november

Prijs: Kinderen vanaf 6 euro, volwassenen vanaf 19,5 euro

Of je nu fan bent van klassiekers als Catan en Stratego of liever duikt in moderne strategische spellen als Wingspan of Codenames; op het Spellenspektakel ontdek je het allemaal. Tijdens dit jaarlijkse evenement speel je nieuwe spellen, doe je mee aan toernooien, volg je workshops of schuif je aan bij een sessie Dungeons & Dragons. Ook voor kinderen is er genoeg te doen, terwijl ouders ongestoord kunnen spelen. Oude spellen kwijt? Bezoek de Bring ’n Buy-stand en scoor nieuwe spellen met korting.

Climate Comedy Night 2025

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 11 november, om 20.00 uur

Prijs: Vanaf 25 euro

Lachen is soms de beste manier om de wereld anders te bekijken. Tijdens de Climate Comedy Night van Klimaatstichting HIER wordt de hele klimaatproblematiek niet bediscussieerd, maar geroast. Het zal een avond vol hilarische grappen en luchtige momenten worden, met af en toe een scherpe blik. Een aantal bekende gezichten komt langs, waaronder Klaas van der Eerden en Pepijn Schoneveld. De avond wordt gepresenteerd door Tim Senders en Stijn van Vliet.

Meet the Judge

Waar: Huis van Actief Burgerschap, Bibliotheek Neude

Wanneer: 12 november, van 10.00 tot 12.00 uur

Prijs: gratis

Tijdens de Week van de Rechtspraak organiseren rechtbanken door heel Nederland speciale publieksactiviteiten. In Utrecht organiseert rechtbank Midden-Nederland hiervoor ‘Meet the Judge’, waarbij rechters in gesprek gaan met kleine groepjes mensen. Alles mag gevraagd worden, behalve vragen over lopende rechtszaken of eigen juridische procedures. De deelnemende rechters willen op deze manier meer uitleg en inzicht geven in hun werk.