Uittips: dit is er de komende dagen in Utrecht te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen.
Nacht van de wijn
Waar: Werkspoorkathedraal
Wanneer: 7 t/m 9 november
Prijs: Vanaf 10 euro
Alweer de zesde editie van het Nacht van de Wijn-festival vindt dit weekend plaats. Van vrijdag tot en met zondag kunnen Utrechters opnieuw in de wijnwereld duiken. Meer dan 200 open wijnen, culinaire gerechten, proeverijen, spellen en disco-deuntjes komen samen onder het dak van de Werkspoorkathedraal.
Nijverheid Shuffle-groepsexpositie
Waar: De Nijverheid
Wanneer: 7 november t/m 20 december
Prijs: gratis
Meer dan 50 atelierhouders, barmedewerkers, vrijwilligers en ondersteunend personeel tonen een maximalistische groepsexpositie die laat zien wat de ‘Nijveraars’ te bieden hebben. Ze stellen hun kunst tentoon in de expositieruimtes De Tunnel en De Hoek. Daarnaast is er de mogelijkheid om ook kunstwerken te kopen, voor een toegankelijke prijs.
Schrijfcafé: Schrijven over je roots
Waar: Bibliotheek Neude
Wanneer: 8 november, 10.30 – 12.30 uur
Prijs: 15 euro
Iedere tweede zaterdag van de maand vindt in de Bibliotheek Neude het Schrijfcafé plaats. Annemarie en Trea van Tools voor Taal begeleiden je twee uur lang met schrijfopdrachten. Iedere maand komt er een ander thema aan bod. Deze keer wordt er geschreven over je roots. Waar liggen jouw roots en waarmee voel jij je verbonden? Al schrijvend gaan deelnemers op onderzoek uit.
Sint Maarten Parade
Waar: binnenstad Utrecht, start: Menno van Coehornstraat
Wanneer: 8 november om 18.00 uur
Prijs: gratis
De jaarlijkse Sint Maartenparade is weer terug. Tijdens deze optocht van licht, muziek en verhalen komen Utrechters samen om de waarden van delen, omzien naar elkaar en gemeenschap te vieren. Honderden deelnemers slingeren door het centrum van de stad. De optocht begint bij de Menno van Coehornstraat, nabij het Griftpark, en zal eindigen bij de Domtoren. Alle lichtsculpturen zullen zich aan het einde van de tocht nog een keer opstellen op het Domplein.
Spellenspektakel
Waar: Jaarbeurs Utrecht
Wanneer: 8 en 9 november
Prijs: Kinderen vanaf 6 euro, volwassenen vanaf 19,5 euro
Of je nu fan bent van klassiekers als Catan en Stratego of liever duikt in moderne strategische spellen als Wingspan of Codenames; op het Spellenspektakel ontdek je het allemaal. Tijdens dit jaarlijkse evenement speel je nieuwe spellen, doe je mee aan toernooien, volg je workshops of schuif je aan bij een sessie Dungeons & Dragons. Ook voor kinderen is er genoeg te doen, terwijl ouders ongestoord kunnen spelen. Oude spellen kwijt? Bezoek de Bring ’n Buy-stand en scoor nieuwe spellen met korting.
Climate Comedy Night 2025
Waar: TivoliVredenburg
Wanneer: 11 november, om 20.00 uur
Prijs: Vanaf 25 euro
Lachen is soms de beste manier om de wereld anders te bekijken. Tijdens de Climate Comedy Night van Klimaatstichting HIER wordt de hele klimaatproblematiek niet bediscussieerd, maar geroast. Het zal een avond vol hilarische grappen en luchtige momenten worden, met af en toe een scherpe blik. Een aantal bekende gezichten komt langs, waaronder Klaas van der Eerden en Pepijn Schoneveld. De avond wordt gepresenteerd door Tim Senders en Stijn van Vliet.
Meet the Judge
Waar: Huis van Actief Burgerschap, Bibliotheek Neude
Wanneer: 12 november, van 10.00 tot 12.00 uur
Prijs: gratis
Tijdens de Week van de Rechtspraak organiseren rechtbanken door heel Nederland speciale publieksactiviteiten. In Utrecht organiseert rechtbank Midden-Nederland hiervoor ‘Meet the Judge’, waarbij rechters in gesprek gaan met kleine groepjes mensen. Alles mag gevraagd worden, behalve vragen over lopende rechtszaken of eigen juridische procedures. De deelnemende rechters willen op deze manier meer uitleg en inzicht geven in hun werk.
