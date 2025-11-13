Uittips: dit is er de komende dagen in Utrecht te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen.

Rechtbank van de Toekomst

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 14 november, 19.30 tot 21.00 uur

Prijs: gratis

Tijdens deze interactieve theatervoorstelling spelen deelnemers zelf een rol in een klimaatrechtzaak van de toekomst – op 14 november 2118. De wereld anno 2118 ziet er niet fraai uit: de aarde is opgewarmd en vele plant- en diersoorten zijn uitgestorven. Reden genoeg voor de boom, de vogel en de gletsjer om het verleden in deze rechtszaak aan te klagen. Op het beklaagdenbankje zitten de fictieve burger, het bedrijfsleven en de Staat der Nederlanden.

Smartlappenfestival Utrecht

Waar: verschillende locaties

Wanneer: 14 tot en met 16 november

Prijs: gratis

Ieder jaar staat Utrecht tijdens het 3e weekend van november in het teken van het levenslied. Tijdens alweer de 33e editie van het Smartlappenfestival zijn er in 45 verschillende horecazaken verspreid door de stad live smartlappen te horen. Daarnaast kan er ook dit jaar genoten worden van een speciaal ‘Smartlappenmenu’, terwijl je naar een van de tranentrekkers luistert.

De Boulevard ‘Liever Bekend dan Verliefd’ Release Party

Waar: dB’s

Wanneer: 15 november, 19.30 uur

Prijs: 13,50 euro

De Utrechtse band De Boulevard houdt deze zaterdag hun releaseparty in dB’s. Hun debuut-EP ‘Liever Bekend Dan Verliefd’ vertelt een doorlopend verhaal van de spanning van een eerste ontmoeting, de zoektocht naar jezelf na een break-up en de teruggevonden motivatie om je beste zelf te zijn. Er wordt een avond vol hiphop-funk en rake woorden verwacht.

Sinterklaasintocht binnenstad

Waar: Binnenstad, start: Ledig Erf

Wanneer: 16 november, 11.30 tot 15.30 uur

Prijs: gratis

Het is weer zover: Sinterklaas komt naar Utrecht! Sint en zijn Pieten starten hun bezoek zondag bij het Ledig Erf, waar ze rond 11.30 uur de Oudegracht opvaren. De optocht door de stad zelf begint om 14.00 uur. Via de Monicabrug, de Jacobsstraat, de Viestraat, de Schoutenstraat en het Oudkerkhof trekt de stoet vervolgens naar het Domplein. Hier worden verschillende spelletjes en activiteiten georganiseerd.



Sinterklaasintocht Leidsche Rijn

Waar: Brusselplein, Leidsche Rijn Centrum

Wanneer: 16 november, 12.30 tot 13.30 uur

Prijs: gratis

Ook Leidsche Rijn wordt dit jaar niet overgeslagen door de goedheiligman. Om 12.30 uur start de intocht op het Brusselplein, in het centrum van Leidsche Rijn. Vanuit daar gaat de Sint, samen met zijn Pieten, door het hele winkelgebied heen. De optocht zit vol muziek, dansacts en natuurlijk heel veel Pieten mét strooigoed.

HE:LEEN PLAY

Waar: LE:EN, THE DRAIN PLAY

Wanneer: 16 november, 15.30 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

HE:LEEN PLAY is een maandelijkse samenwerking tussen restaurant LE:EN en poppodium De Helling. Tijdens deze muzikale middag staan er twee verschillende acts op de planning: Sisy Fos en REZA. Sisy Fos maakt melancholische nummers met een funky, indiepop- en neo-soul geluid. REZA, die in 2021 ook Kunstbende Gelderland won, maakt verhalende indiepop.

Jungheimer Café Utrecht

Waar: Hengeveldstraat 29

Wanneer: 17 november, 19.30 uur

Prijs: gratis

Om de maand opent het Jungheimer Café haar deuren. Dit café is geen standaardcafé; het is speciaal gericht op mensen met dementie op jongere leeftijd. Deze avond is niet alleen bedoeld voor die jonge mensen zelf, maar ook voor hun partners, kinderen, mantelzorgers en andere belangstellenden. Het onderwerp van deze editie is ‘Als het thuis niet meer gaat’ en de gastsprekers zijn Atty van der Vaart en Irene de Haan, beiden gespecialiseerd in dementie op jonge leeftijd.