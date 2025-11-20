Uittips: dit is er de komende dagen in Utrecht te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen.

What You See Festival

Waar: verschillende plekken in de stad

Wanneer: 19 t/m 23 november

Prijs: varieert per activiteit

What You See is een kunstfestival over gender en identiteit. Tijdens de achtste editie vind je in heel Utrecht werk van kunstenaars die je zelden in Nederland ziet, verrassende programma’s, pop-upoptredens en gratis exposities. Maar het is vooral een uitnodiging om samen te komen, elkaar te ontmoeten en je eigen aannames te onderzoeken. Samen met makers en publiek ontstaat zo een gezamenlijke zoektocht naar meer inclusiviteit.

Heroes Dutch Comic Con

Waar: Jaarbeurs

Wanneer: 22 en 23 november, 10.00 tot 18.00 uur

Prijs: 36 euro

Het Heroes Dutch Comic Con is het grootste popcultuur evenement van Nederland. Er zijn speciale gasten van over de hele wereld, toonaangevende striptekenaars, activiteiten rondom cosplay en gamen, workshops en gigantisch veel kraampjes om te winkelen. Veel bezoekers trekken zelf ook hun mooiste cosplay aan, dus er is altijd genoeg om je ogen uit te kijken.



Utrechtse Makersmarkt in biercafé Oproer

Waar: Biercafé Oproer

Wanneer: 22 november, 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: Gratis

Liefhebbers van tekeningen in alle vormen en maten kunnen dit weekend terecht in Biercafé Oproer. Zaterdagmiddag verandert het in de makersmarkt, die helemaal in het teken staat van tekeningen. 22 makers verkopen hun werk, dat uiteenloopt van hoogwaardige afdrukken, boeken en kaarten tot originele illustraties. Ook voor wie niets zoekt om thuis aan de muur te hangen, moet het een leuk moment zijn om een biertje uit Oproers Brouwerij te drinken.

Catharina Dansparade

Waar: Stadhuisbrug, Neude, Mariaplaats

Wanneer: 25 november, 19.00 uur

Prijs: gratis

Tijdens ‘Orange the world’, de internationale dag die aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen, trekt traditiegetrouw de Catharina Dansparade weer door de stad. Tientallen dansers in verschillende stijlen maken samen een statement. De organisatie Catharina Nu staat voor zelfontwikkeling van meiden, vrouwen en de vrouwelijke kracht in iedereen, aan de hand van de legende van Catharina van Alexandrië. Iedereen kan meelopen, maar ook toekijken.

Gratis lunchconcert

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 21 november, 12.30 uur.

Prijs: Gratis

Menig Utrechter zal het al weten, maar het is te leuk om het niet af en toe te vermelden: iedere vrijdag zijn er gratis klassieke concerten in de prachtige grote zaal van TivoliVredenburg. Smullen voor de liefhebber, maar ook een laagdrempelige manier om de schoonheid van een live orkest voor de eerste keer mee te maken. Deze week wordt het concert verzorgd door het Codarts Symphony Orchestra van het conservatorium in Rotterdam. Onder leiding van Johannes Leertouwer spelen ze een stuk van Brahms en de zesde symfonie van Beethoven. Je moet wel van tevoren online een kaartje kopen.



Saltylands Clubnight

Waar: KABUL à GoGo

Wanneer: 21 november, 21.00 tot 04.00 uur

Prijs: 14,50 euro

Nu de nachten lang zijn, kan je daar maar beter iets mee doen. In Utrechts grootste nachtclub slepen lokale artiesten je door de donkere uren heen met rollende house, Spaanse techno en emotionele trance. Verwacht het onverwachte, aldus de organisatie, die verder niet veel bekendmaakt over wat er te verwachten valt. Typisch voor de club die het mysterie van de nacht overeind wil houden.



Het kerstvisioen van Suster Bertken.

Waar: Museum Speelklok

Wanneer: 19 november, 20.00 uur

Prijs: 25 euro

Het is een van de meest spraakmakende verhalen uit de Utrechtse geschiedenis, dat van Suster Bertken. De vrouw liet zich in 1457 inmetselen in de Buurkerk, om er de laatste 57 jaar van haar leven door te brengen. Nadat de laatste steen geplaatst was, wijdde ze zich aan haar geloof, maar schreef ze ook gedichten. Die dienden voor Cappella Pratensis als inspiratie voor het programma ‘Het kerstvisioen van Suster Bertken’.