Uittips: dit is er de komende dagen in Utrecht te doen

Het weekend komt eraan en dat betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zes leuke evenementen op een rij om komende week te doen.

Pop-up Hondenclub

Waar: RAUM, Berlijnplein 520

Wanneer: 17 augustus 13.00 tot 17.00 uur

Prijs: Gratis

Deze zondagmiddag staat de Spielerei in het teken van de hond. Honden – en hun baasjes – kunnen los gaan in de speelzone, meedoen met de hondenshow of een heuse fotoshoot met hond en baas. Je hoeft zelf geen hond te hebben om langs te kunnen komen. Naast alle hondengekte wordt er gejeu-de-bould, gepingpongd, en kan iedereen lekker rondhangen met een drankje.

De Parade

Waar: Moreelsepark

Wanneer: 15 augustus t/m 31 augustus

Prijs: Wisselend per voorstelling

Het rondreizende theaterfestival De Parade komt ook deze zomer in Utrecht langs. Ruim twee weken zijn er zo’n 80 theater-, dans-, mime- en muziekvoorstellingen voor jong en oud te zien. Naast optredens zijn er foodtrucks, een zweefmolen en kunnen bezoekers neerstrijken op een van de Parade-terrassen (foto: Erik van ‘t Hof).

‘The End of Art’-spektakel

Waar: Griftpark

Wanneer: 16 augustus, vanaf 10.30 uur

Prijs: Gratis

Kunst is dood en dat verdient een officieel markeringsmoment, vindt kunstenaar Pet van de Luijtgaarden. Daarom bekleedt hij zaterdag de ronde Teletubbie-heuvel in het Griftpark met overbodig geworden schilderijen. ‘The End of Art’ duurt de hele dag; er is muziek, poëzie en ‘vrolijke wanorde’.

Indiëherdenking

Waar: Park de Gagel, Tigrisdreef

Wanneer: 16 augustus vanaf 12.30 uur

Prijs: Gratis

Op 15 augustus 2025 herdenkt Utrecht zowel 80 jaar bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland, als de capitulatie van Japan in Zuidoost-Azië. Op 16 augustus 2025 begint om 12.30 uur een krans- en bloemlegging bij het herdenkingsmonument in Park de Gagel. Daarna wordt de herdenking voortgezet in de foyer van ZIMIHC Theater Stefanus met gastsprekers en muziek. Na afloop is er tijd om na te praten met een hapje en een drankje. In de foyer zijn Pusaka’s (erfgoed) van Indische en Molukse bewoners en een expositie te bezichtigen.

Indie Folk Night bij ACU

Waar: ACU, Voorstraat 71

Wanneer: 21 augustus 20.00 uur

Prijs: 10 euro

De ACU wordt donderdag 21 augustus omgetoverd tot een mini-folkfestival, met de introspectieve ambientfolk van Immen (in het Engels en het Fries!) en de akoestische folk van Sophie Janna. Immen maakt warme, introspectieve muziek over het-leven-tot-nu-toe. Dat leven begon op het Friese platteland, dagdromend in het gras, in het gezelschap van de dieren op het erf. Sophie Janna bezingt penhartig en warm hoe het is om een zacht mens te zijn in een betonnen wereld.

Natuurexcursie voor kinderen

Waar: Landhuis Oud Amelisweerd

Wanneer: 20 augustus

Prijs: 5 euro

Regelmatig zijn er voorleesmomenten gepland in de BosBieb, maar woensdag 20 augustus wordt het nog leuker: dan volgt er een interactieve natuurexcursie aansluitend op het voorgelezen boek. De excursies worden gegeven door jonge natuureducatoren, met spelletjes, opdrachten en leuke verrassingen die het verhaal tot leven brengen.

Nachtvlindertelling in de Botanische Tuinen

Waar: Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, Budapestlaan 17

Wanneer: 22 augustus

Prijs: 10 euro

In de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht kun je tussen 21.00 en 23.00 uur helpen nachtvlinders tellen. “Deze mysterieuze, vaak over het hoofd geziene insecten spelen een belangrijke rol in ons ecosysteem”, aldus de universiteit. Door de telling kan er kennis worden opgedaan over de diverse soorten die in de regio leven. Er zijn experts aanwezig voor tips en begeleiding.