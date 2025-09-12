Uittips: dit is er de komende dagen te doen in Utrecht

Het weekend komt eraan en dat betekent ook nieuwe uittips. DUIC heeft weer zeven leuke evenementen op een rij gezet om komende week te doen.

SPRING: Centraal Laat

Waar: Centraal Museum

Wanneer: 11 september 18.00-22.00 uur

Prijs: 8 euro

Tijdens de aankomende Centraal Laat verbreedt SPRING Performing Arts Festival het thema van de expositie Good Mom/ Bad Mom in het Centraal Museum. Tijdens Centraal Laat neemt steeds een andere culturele organisatie uit Utrecht op één avond het museum over en creëert een eenmalig evenement dat aansluit bij de huidige tentoonstelling. Samen met het Centraal Museum wordt er een avond vol performances, kunst, muziek en gesprek georganiseerd.

Lunchconcert: IEMA-Ensemble 2024/25

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 12 september 12.15-14.00 uur

Prijs: Gratis

Met de International Ensemble Modern Academy (IEMA) werkt het Frankfurtse Ensemble Modern aan de toekomst. Ieder jaar worden getalenteerde studenten gerekruteerd, waarmee ze concertervaring opdoen en nauw samenwerken met jonge componisten en gerenommeerde dirigenten en solisten. Reserveer je gratis ticket vanaf vrijdag 09.30 uur op de dag van het lunchconcert. Na het lunchconcert is er een nazitsessie waar je voor 7,50 euro verse soep, een kaastengel en iets te drinken kunt krijgen.

Movies under the stars

Waar: Binnenplein Universiteitsbibliotheek Binnenstad

Wanneer: 12 september vanaf 19.00 uur en 13 september vanaf 14.30 uur

Prijs: Gratis

Universiteit Utrecht maakt ruimte op het binnenplein van de Universiteitsbibliotheek voor een openluchtbioscoop. Neem je eigen picknickspullen mee en kijk op vrijdag naar vijf korte films, op zaterdagmiddag naar de kinderfilm Lampje en zaterdagavond naar Drie dagen vis.

Festival op Parkeergarage Paardenveld

Waar: Parkeergarage Paardenveld

Wanneer: 13 september 12.30-19.00 uur

Prijs: Gratis

Op het dak van Parkeergarage Paardenveld is zaterdag een klein festival met verschillende activiteiten, zoals radiomaken, suppen, een boksworkshop en zeefdrukken. Vanaf 12.30 uur is het dak open. Het festival stopt om 19.00 uur met een potje jeu de boules. Het festival wordt georganiseerd door de gemeente, in samenwerking met de ondernemers in het pand.

Montmartre aan de Gracht

Waar: Diverse locaties; Museumkwartier Utrecht

Wanneer: 14 september 12.00-17.00 uur

Prijs: Gratis

Voor iedereen die van schilderen, schetsen, tekenen én Utrecht houdt zijn tijdens het evenement Franse sferen te beleven. Op acht bruggen worden schildersezels geplaatst en schilderen kunstenaars de meest pittoreske stukjes van het centrum van Utrecht. Iedereen is welkom, van jong tot oud, ervaren of beginner, om langs te komen en mee te doen. Onder het genot van de muziek van verschillende muzikanten kan iedereen volop schetsen en tekenen.

Première: Mr. & Mrs. Aslan

Waar: Kinepolis Jaarbeurs Utrecht

Wanneer: 15 september om 20.30 uur

Prijs: 15 euro

Op maandag vindt de officiële première van Mr. & Mrs. Aslan plaats, waar de cast ook aanwezig is. De komediefilm gaat over Luna Aslan (Yolanthe Cabau), een undercoveragent die samen met collega Niels (Thijs Boermans) een gevaarlijke crimineel arresteert. Thuis worstelt ze met haar man Emre (Sinan Eroglu), die niets weet van haar dubbelleven en door misverstanden denkt dat ze vreemdgaat. Wanneer de crimineel wraak wil nemen op zowel Luna als Emre, moeten ze samen vechten om hun huwelijk én hun leven te redden.

Rabo Open Stage: The Intimate Sessions

Waar: TivoliVredenburg Café Het Gegeven Paard

Wanneer: 17 september om 20.00 uur

Prijs: Gratis

Drie singer-songwriters, Amélie Esmée, ELIËTTE en Morèl, schijnen elk een ander licht op de wereld in de intieme setting van The Intimate Sessions, de tweemaandelijkse singer-songwriteravond op het podium bij Café Het Gegeven Paard.