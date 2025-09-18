Uittips: dit is er de komende dagen te doen in Utrecht

Het weekend komt eraan en dat betekent ook nieuwe uittips. DUIC heeft weer zeven leuke evenementen op een rij gezet om de komende week te doen.

Muziekcafé Discover

Waar: ZIMIHC theater Wittevrouwen

Wanneer: Donderdag 18 september 20.00 uur

Prijs: Gratis

Drie verschillende acts van Estroe & Raaf, Clôture Électronique en Moosdohmen. Verwacht geen standaard optreden, maar een ervaring vol improvisatie en gelaagde geluiden. Elke maand worden in ZIMIHC theater Wittevrouwen de Discover-avonden georganiseerd voor en door buurtgenoten.

Handwerkconcert

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: Vrijdag 19 september 15.00 uur

Prijs: 5 euro

TivoliVredenburg en AVROTROS organiseren een concert waarbij bezoekers ontspannen kunnen handwerken terwijl op het podium klassieke muziek van Radio Filharmonisch Orkest wordt gespeeld. Ab Nieuwdorp, presentator van NPO Klassiek Kalm met Klassiek, is de gastheer van de middag.

ZÉRO Festival

Waar: Verschillende locaties in de stad

Wanneer: Vrijdag 19 en zaterdag 20 september

Prijs: Prijzen verschillen per activiteit, waaronder een aantal gratis

Tijdens Festival ZÉRO staan mime en performance centraal. Met een uiteenlopend programma worden Utrechters uitgenodigd om te komen kijken, voelen en ervaren. De voorstellingen en workshops vinden onder andere plaats in Stadsschouwburg Utrecht, Theater Kikker aan de Ganzenmarkt en Podium Hoge Woerd in Leidsche Rijn.

Muziekmarathon Jacobikerk

Waar: Jacobikerk

Wanneer: Van vrijdag 19 september 19.30 uur tot zaterdag 20 september 19.30 uur

Prijs: Gratis

24 uur lang klinkt er muziek in de Jacobikerk. Meer dan twintig koren, ensembles en musici uit stad en regio doen dit weekend mee aan een benefietmarathon met als doel geld in te zamelen voor een uniek Engels koororgel uit 1843. De uren worden gevuld met kooroptredens, luistermomenten, creatieve workshops en bijzondere activiteiten voor iedereen.

Boekfest

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: Zondag 21 september van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: Tot 22,50 euro

Boekfest is een groot nieuw festival voor lezers, georganiseerd door ILFU (International Literature Festival Utrecht). Lezers, schrijvers, uitgevers en media komen op deze dag samen om de start van het nieuwe boekenseizoen te vieren. In en rond de bovenzalen van TivoliVredenburg zijn interviews, podcast-, radio- en tv-opnames, lezingen, een boekenmarkt en signeersessies met ruim vijftig schrijvers.

Nederlands Blazers Ensemble

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: Zondag 21 september 20.00 uur

Prijs: 37 euro

Op de Internationale Dag van de Vrede presenteert het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) in samenwerking met Stichting Vluchteling voor de vijfde keer het Concert voor de Dag van de Vrede. De voorstelling legt via een groot scherm verbinding met gevluchte muzikanten in Jemen, Mali en Oekraïne. Samen met het NBE maken zij muziek en ontstaat een ontmoeting tussen publiek en de verhalen van mensen op de vlucht.

Kinderrommelmarkt

Waar: RAUM, Berlijnplein

Wanneer: Zondag 21 september 13.00 – 16.00 uur

Prijs: Gratis

Op deze gezellige kinderrommelmarkt op het Berlijnplein verkopen kinderen zelf hun tweedehands spulletjes, kleding en zelfgemaakte lekkernijen. Kom struinen tussen alle verkopers en vind jouw nieuwe favoriete speelgoed of outfit. Je kunt je niet meer aanmelden om te verkopen, maar langskomen kan altijd.