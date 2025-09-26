Uittips: dit is er de komende dagen te doen in Utrecht

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC heeft weer zes leuke evenementen op een rij gezet om de komende dagen te doen.

Nederlands Film Festival

Waar: Diverse locaties in de stad

Wanneer: Vrijdag 26 september t/m vrijdag 3 oktober

Prijs: Prijzen verschillen

Het Nederlands Film Festival (NFF) viert de 45e editie in Utrecht. Tijdens het festival staan de Nederlandse film, makers en verhalen centraal. Utrecht is een centrale plek waar filmliefhebbers en -professionals elkaar ontmoeten voor de beste nieuwste films, series, documentaires en digitale producties. Het festivalthema van 2025 is samenspel. Tijdens het festival zijn onder andere films te bekijken en exposities te bezoeken.

Improv & Science festival

Waar: Theaterhuis de Berenkuil

Wanneer: Vrijdag 26 en 27 september 9.30-21.30 uur, 28 september 9.30-16.30 uur

Prijs: Gratis

Improv & Science festival combineert wetenschap en theaterimprovisatie. Het is oorspronkelijk geïnspireerd door de Utrecht Science Week, maar iedereen is welkom: studenten, onderzoekers, docenten, theaterliefhebbers en alle nieuwsgierige geesten van Utrecht. Drie dagen lang biedt het festival een dynamisch programma met workshops, liveoptredens, interactieve sessies en avondshows.

Ligconcert koor Bird Pack

Waar: Aula Begraafplaats Kovelswade

Wanneer: Zondag 28 september 11.00 uur, 12.15 uur en 14.00 uur.

Prijs: Rond de 20 euro

Liggend op je rug, kijkend naar een bijzonder kunstwerk, word je tijdens een korte begeleide meditatie uitgenodigd verbinding te maken met je lijf. Vanuit deze ervaring mag je als publiek genieten van de prachtige klanken van meerstemmig a capella vrouwenkoor Bird Pack, onder leiding van Ferra Heskin.

Première Prentenboekjesfestival

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: Zondag 28 september 9.30 uur, 10.45 uur en 15.00 uur

Prijs: Tussen 6,50 en 15 euro

Tijdens de feestelijke aftrap van het Prentenboekjesfestival is astronaut André Kuipers aanwezig, ter ere van de première van de voorstelling Reis om de aarde met de Kleine Astronauten. Kinderen kunnen hem al hun vragen over de ruimte stellen. Daarnaast is er ook een interactieve voorleessessie. Vanaf september reist een gloednieuwe editie van het Prentenboekjesfestival door het hele land – met onder andere interactieve theatervoorstellingen en een creatieve speeltuin vol boeken en verhalen.

De Mensenbieb: dak- en thuisloze stadsgenoten

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: Woensdag 1 oktober 14.00 uur

Prijs: Gratis

Dak- en thuisloosheid kent vele vormen. Het gaat om mensen die op straat leven, maar ook om studenten die nog steeds thuis wonen of een gescheiden stel dat niet verder kan met hun leven. Deze situaties gaan vaak gepaard met grote eenzaamheid, omdat het lastig kan zijn om contacten te onderhouden of gevoelens te delen. Tijdens de Mensenbieb vertellen dak- en thuisloze mensen hun verhaal.

Housewarming Theater Utrecht

Waar: Theater Utrecht

Wanneer: Zaterdag 27 en zondag 28 september

Prijs: 5 – 28,50 euro

Theater Utrecht opent de deuren van haar nieuwe pand aan de Boorstraat 107 en organiseert daarom een housewarming met een voorproefje van het komend theaterseizoen. De dagen zijn gevuld met diverse activiteiten, waaronder jeugdvoorstellingen, Drag Bingo en talks over zorg, activisme en samenleven.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.