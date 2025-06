Uittips: dit is er de komende dagen te doen in Utrecht

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zes leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Heilige Huisjes

Waar: Sint-Gertrudiskathedraal

Wanneer: vrijdag 27 juni

Prijs: Gratis

Het nieuwe platform ‘Heilige Huisjes’ wordt vrijdag 27 juni feestelijk afgetrapt. Dit platform focust op het promoten van evenementen in religieuze centra. “Zowel sociaal-maatschappelijke als culturele activiteiten”, zegt een woordvoerder van het initiatief. Ook wil Heilige Huisjes zich focussen op het zelf organiseren van evenementen, om te beginnen deze zomer. Benieuwd hoe en wat? Tijdens de feestelijke lancering op de 27e, hoor je er alles over. Er wordt gezorgd voor een hapje én een drankje.

Lepeltje Lepeltje

Waar: Park Lepelenburg

Wanneer: vrijdag 27 tot en met zondag 29 juni

Prijs: Gratis

Park Lepelenburg verandert weer tijdelijk in foodfestival Lepeltje Lepeltje. Drie dagen lang kunnen Utrechters genieten van allerlei culinaire lekkernijen. Van pizza tot eend en allerlei alcoholische versnaperingen voor de liefhebber. In de loop van de dag en avond treden verschillende artiesten en dj’s op. In de loop van de avond is het tijd voor feest. Gezinnen zijn ook van harte welkom bij Lepeltje Lepeltje. De organsatie schrijft dat er voldoende vermaak voor de kleintjes zal zijn.

Utrechts Leesclubfestival

Waar: verschillende locaties

Wanneer: vrijdag 27 juni

Prijs: Alleen voor de talkshow van Peter Buurman en Tobi Lakmaker zijn nog enkele kaarten beschikbaar van 25 euro.

Na Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen is het dit jaar de eer aan Utrecht om het leesclubfestival te organiseren. Een leesclubfestival houdt in: tien leesclubs en een literaire talkshow die tegelijkertijd plaatsvinden op verschillende locaties in de stad. Tijdens de leesclub ga je samen met de schrijver, een gespreksleider en andere lezers in gesprek met elkaar. Dat wordt afgesloten met een feestelijk samenkomen in evenementenlocatie VOGELFREI.

Kreukelweekend

Waar: Centraal Museum

Wanneer: zaterdag 28 en zondag 29 juni

Prijs: Gratis

Op 28 en 29 juni nemen mensen met een handicap het Centraal Museum over. Doe mee aan een creatieve workshop, luister of deel je eigen verhaal in het verhalencafé en bezoek de tentoonstelling Ik ben gewoon hier, waarin handicap het vertrekpunt is. In de museumtuin staat het kleurrijke No Limits! Art Castle, vol kunst zonder grenzen. Kreukelweekend is een evenement voor iedereen die openstaat voor nieuwe perspectieven. “Ongeacht leeftijd, lichaam en geest.”

Gluren bij de buren

Waar: verschillende locaties

Wanneer: 29 juni

Prijs: Gratis

Op zondag 29 juni verandert Utrecht in één groot tuinfestival tijdens Gluren bij de Buren. In tientallen tuinen door de hele stad treden lokale artiesten op; van dans en muziek tot cabaret en theater. Buurtbewoners openen hun tuin of balkon, artiesten zorgen voor de show. Iedereen is welkom om te komen kijken, luisteren en genieten van lokaal talent in een intieme setting.

Tapschrift

Waar: De Nijverheid

Wanneer: woensdag 2 juli

Prijs: Gratis

Tapschrift is een podium dat zich richt op het geschreven en gesproken woord. Maar, ‘iedere vorm van zelfexpressie is welkom’. Deze avond kan je deelnemen aan spoken word. “Meedoen is simpel. In de aanloop van de avond zullen wij een post online gooien”, schrijft de organisatie. “Daaronder kan je reageren met iets dat lijkt op ‘aanmelding’ of ‘ik doe graag mee’.” Vervolgens beland je op de lijst, en sta je binnen de kortste keren op het podium. Er zijn beperkte plekken, dus er wordt aangeraden om er snel bij te zijn met je aanmelding.