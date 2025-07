Uittips: dit is er de komende dagen te doen in Utrecht

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zes leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen.

Het Spreekbeurtenfestival

Waar: Beton-T, Kon. Wilhelminalaan 4

Wanneer: Vrijdag 25 juli 19.00 tot 22.00 uur

Prijs: Gratis of 10 euro

Beton-T houdt dit weekend een spreekbeurtenfestival. Van een presentatie over waarom jouw vrienden geweldig zijn tot een pleidooi voor waarom jouw hamster de volgende president zou moeten worden – vrijdagavond kan je helemaal losgaan. Het doel van het festival is dat ieders mening telt. Wie zich aanmeldt voor een spreekbeurt, mag gratis naar binnen. Tijdens de spreekbeurten kunnen bezoekers genieten van een biertje of een snack vanuit de foodtruck.

Brommerbios

Waar: RAUM, Berlijnplein 520

Wanneer: Elke vrijdag t/m 12 september om 20.00 uur

Prijs: 10 euro

De openluchtbioscoop Brommerbios keert deze zomer terug naar Leidsche Rijn. Tot en met 12 september kunnen filmliefhebbers op vrijdagavond genieten van ‘arthouse blockbusters’, vertoond op een vintage Zundapp-bakbrommer uit de jaren ’70. Voorafgaand aan elke film spreekt iemand uit de leefwereld die in de film centraal staat. Het programma staat dit jaar in het teken van ‘vertrouwde vreemden’: films over hoofdpersonen die, ondanks hun verschillen, de verbinding met elkaar zoeken.

Zomeravond op de Domtoren

Waar: Domtoren

Wanneer: Juli en augustus

Prijs: Gratis tot 14,50 euro

Deze zomer kun je ook in de avond de Domtoren op! Zo kun je tijdens een zwoele zomeravond genieten van hét uitzicht over Utrecht en de regio. Als je geluk hebt, pak je zo ook een mooie zonsondergang mee. De zomeravondrondleidingen zijn t/m 31 augustus te boeken.

The Summer of ‘75

Waar: Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28

Wanneer: 10 juli t/m 31 augustus

Prijs: 5 euro, gratis t/m 18 jaar en voor studenten

In 1975 beleefde Nederland een zomer met een hittegolf die maar liefst 18 dagen duurde. Heel Nederland zocht verkoeling bij de zee en het binnenwater, met temperaturen die vaak boven de 30 °C kwamen. Hoe ging dat eraan toe in Utrecht? Dat ontdek je deze zomer in Het Utrechts Archief! Bekijk vintage foto’s, geniet van de mooiste nostalgische filmbeelden, doe mee aan leuke activiteiten en spelletjes voor jong en oud en kom meer te weten over de hete zomer van 1975.

Orgelconcerten in de Domkerk

Waar: Domkerk

Wanneer: Elke zaterdag in juli en augustus om 15.30 uur

Prijs: Gratis

Wie op een willekeurige zaterdag in juli en augustus rond 15.30 uur de Domkerk inloopt, wordt getrakteerd op een orgelconcert. Aart Bergwerff met muziek van Bach en Stravinsky, een transcriptie van Liszts pianosonate door Diederik Blankesteijn en oud-Domorganist Jan Jansen met klanken van Mozart: je kunt het deze zomer allemaal voorbij horen komen.

​​Voorlezen en natuurexcursie bij de BosBieb

Waar: Landhuis Oud Amelisweerd

Wanneer: 30 juli en 20 augustus

Prijs: 5 euro voor de natuurexcursie

Op de zolder van Landhuis Oud Amelisweerd vind je sinds april de speciale BosBieb. Met een collectie van ruim honderd kinderboeken (2-10 jaar) over de natuur, het bos en de dieren. Regelmatig zijn er voorleesmomenten gepland, maar woensdag 30 juli en woensdag 20 augustus volgt daarbij een interactieve natuurexcursie. De excursies worden gegeven door jonge natuureducatoren, met spelletjes, opdrachten en leuke verrassingen die het verhaal tot leven brengen.