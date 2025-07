Uittips: dit is er de komende dagen te doen in Utrecht

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zes leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen.

Het Domplein loopt storm

Waar: Domplein

Wanneer: 1 augustus

Prijs: Gratis

Weet jij waarom de Domtoren en de Domkerk los van elkaar staan? Deze zomer herdenkt Utrecht de enorme storm van 1674, exact 351 jaar geleden, die het middenschip van de Domkerk verwoestte. Op 1 augustus is daarom een gratis programma op het Domplein vol belevenissen rondom het ‘Schrickelick Tempeest’ – de verwoestende storm. Bijna alle activiteiten zijn gratis toegankelijk: van lezingen en workshops tot concerten en rondleidingen.

Theater Lombok: buurtmaaltijd & concert Ricciotti Ensemble

Waar: Makassarstraat 84

Wanneer: 1 augustus

Prijs: 6 tot 12 euro voor de maaltijd, concert is gratis

Op vrijdag 1 augustus organiseren Theater Lombok, Resto VanHarte, de NoiZ en het Ricciotti Ensemble een buurtmaaltijd & concert in de openlucht. De maaltijd wordt buiten bij Theater Lombok geserveerd. Daarna brengt het Ricciotti Ensemble met haar ‘Ronde van België’-tour een gevarieerd optreden, met de jonge jazz-zangeres Anaïs Vijgen als soliste. Iedereen is welkom vanaf 17.15 uur. Reserveren voor de buurtmaaltijd kan via restovanharte.nl. Voor het concert is reserveren niet nodig.

Neurospicy Club 030

Waar: Bibliotheek Kanaleneiland

Wanneer: 2 augustus 13.00 – 15.00 uur

Prijs: Gratis

Initiatiefnemer en buurtbewoner Merve Arican (25) heeft ADHD en mogelijk autisme en nodigt alle neurodivergenten uit voor haar Neurospicy Club 030. Het is een vereniging die is opgericht dóór en vóór neurodivergente mensen (ADHD, autisme, HSP). “Een plek waar we elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren, ervaringen delen en in gesprek gaan over neurodivergente thema’s.” De club staat open voor iedereen, in een veilige setting waar je helemaal jezelf mag zijn – in je energieniveau, sociale omgangsvormen en in het tonen van je authenticiteit. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt gewaardeerd via Instagram @neurospicy.club030

Museum Speelklok in kermissfeer

Waar: Steenweg 6

Wanneer: 1 t/m 3 augustus

Prijs: 9 tot 17 euro

Deze zomer staat Museum Speelklok in het teken van de kermis. Verspreid door het museum worden grote kermisorgels, foto’s van de Utrechtse kermis door de jaren heen en bijzondere kermisobjecten uitgelicht. Woensdag 30 juli (12.00 tot 16.00 uur) gaat het museum met een gratis interactieve roadshow op bezoek bij Fort aan de Klop. In het weekend van 1 t/m 3 augustus is het Piekenweekend in het museum. Bezoekers kunnen dan een ritje maken in de minidraaimolen, er is een gratis typische kermislekkernij en er zijn gratis rondleidingen (foto: Eric Kampherbeek).

Openluchtbioscoop Cinema Centraal

Waar: Centraal Museum, Agnietenstraat 1

Wanneer: Diverse avonden in augustus

Prijs: 14 tot 17 euro

In de openluchtbioscoop van het Centraal Museum worden in augustus tien avonden lang filmklassiekers en onbekende filmparels vertoond. Elke avond begint met een filmquiz, drankjes van het Museumcafé, muziek van de huis-DJ en de energieke presentatie van Mehdi Guerfali. De films starten zodra de zon ondergaat. De eerste film draait op 7 augustus, de laatste wordt de 17e uitgezonden.

Kermis in Overvecht

Waar: Winkelcentrum Overvecht aan de Seinedreef

Wanneer: 30 juli tot en met 6 augustus

Prijs: Gratis toegang, wisselende prijzen voor attracties

Bij het winkelcentrum in Overvecht staan tot en met volgende week woensdag verschillende kermisattracties, zoals een ‘fun house’, de wip (bank op de foto), ronddraaiende gondels, een minizweefmolen en glijbaan. Ook zijn er allerlei typische kermislekkernijen te krijgen, zoals suikerspin en churros. De kermis is dagelijks open van 13.00 tot 22.30 uur, behalve op de laatste woensdag: dan sluit de kermis een uurtje eerder.