Uittips: dit is er de komende dagen te doen in Utrecht

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zes leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen.

Biergarten: Vinyfleestje

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 8 augustus 21.00 uur

Prijs: Gratis

Deze vriendengroep uit Utrecht neemt bakken vol met de meest dansbare platen mee. Jij bladert op 8 augustus tussen de 7-inc plaatjes, op zoek naar je favoriete lievelingsparels. Vind je er een? Geef ‘m aan één van de Vinyl-DJ’s en swing! Het wordt een avond dansen op plaatjes van Michael Jackson, Donna Summer, The Kinks, Beach Boys, Stevie Wonder, The Supremes, Cindy Lauper en nog veel meer (leeftijd 18+).

Festival In Het Zand

Waar: SOIA – Strand Oog In Al

Wanneer: 9 augustus 13.00 tot 23.00 uur

Prijs: tot 50 euro

Er is lekker weer voorspeld dit weekend en dat is goed nieuws voor de bezoekers van dit strandfestival. “Euphorische Disco, groovy Housebangers en Electro klappers vanaf je favoriete locatie aan het water”, schrijft het restaurant over het event. Naast de muziek staan er ook foodtrucks om een hapje te eten. Schoenen uit, voetjes in het zand en dansen maar.

Rabo Open Stage: Thijs Jansen Kwartet

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 12 augustus vanaf 22.15 uur

Prijs: Gratis

Het Thijs Jansen Kwartet, opgericht in 2023, is altijd op zoek naar verbinding: met de omgeving, met de luisteraar en met elkaar. Voor jazzgitarist en componist Thijs Jansen is muziek maken de mooiste vorm van expressie. Dit poogt hij dan ook met zijn jazzkwartet en in zijn composities aan de luisteraar over te brengen. Inmiddels kijkt het kwartet terug op twee succesvolle internationale tours, met optredens in onder andere Duitsland en Spanje. Hun nieuwste singles gaan over Thijs’ fascinatie voor bergen en de kracht en het mysterie van water.

PLUK de NACHT

Waar: Basecamp Utrecht, Nijverheidsweg 16

Wanneer: Elke dag tot en met 16 augustus vanaf 18.00 uur

Prijs: Wisselend

Pluk de Nacht is naar eigen zeggen “het avontuurlijkste openluchtfilmfestival van Nederland!”. Naast een locatie in de hoofdstad is het festival inmiddels ook met een verrassend filmprogramma onder de sterren op het voormalige industrieterrein de Vrijhaven neergestreken. Reserveer een strandstoel bij een film naar keuze, race naar het festivalterrein én chillen maar. Het festivalterrein met bar en snacks op Nijverheidsweg 16 opent dagelijks om 18:00 uur.

Sharing Stories

Waar: De Nijverheid

Wanneer: 13 augustus vanaf 17.00 uur

Prijs: Gratis

Sharing Stories is een internationaal verhalenvertel-evenement (in het Engels) met als doel een platform te bieden aan iedereen die een persoonlijk verhaal met het publiek wil delen – geen eerdere ervaring vereist. De organisatie wil een inclusieve en veilige sfeer creëren, waarin iedereen zich op zijn gemak voelt om zijn of haar verhaal te vertellen. Of je nou je verhaal wilt delen of gewoon lekker wilt luisteren; iedereen is welkom. Vanaf 17.00 uur kun je een analoge foto van jezelf laten maken. Het Sharing Stories-programma start om 19.00 uur.

Het event is in samenwerking met WIJK UIT (alternatief van de UITweek) en Het Kleinste Kamertje (Utrechts collectief voor analoge visuele mediatechnieken).

De Parade

Waar: Moreelsepark

Wanneer: 15 augustus t/m 31 augustus

Prijs: Wisselend per voorstelling

Het rondreizende theaterfestival De Parade komt ook deze zomer in Utrecht langs. Ruim twee weken zijn er zo’n 80 theater-, dans-, mime- en muziekoptredens voor jong en oud te zien. Naast de voorstellingen kunnen bezoekers ook gewoon op het festivalterrein rondlopen voor de foodtrucks en de zweefmolen, of om neer te ploffen op een van de Parade-terrassen.