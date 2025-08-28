Uittips: dit is er de komende dagen te doen in Utrecht

Het weekend komt eraan en dat betekent ook nieuwe uittips. DUIC heeft weer zeven leuke evenementen op een rij gezet om komende week te doen.

Onwine Oogstfeest

Waar: Kanaalweg 30, bij Kanaal30

Wanneer: 29 en 30 augustus 16.00-23.00 uur

Prijs: €15,-



De Utrechtse startup Onwine organiseert dit wijnevenement voor het eerst. Tijdens het oogstfeest zijn ruim 60 wijnen per glas te proeven, ingeschonken door de wijnmakers zelf.

De datum is niet toevallig gekozen. Eind augustus begint in Europa de druivenoogst: dé periode waarop wijnmakers terug- én vooruitkijken. “Het is het meest emotionele moment van het jaar voor een wijnboer”, zegt medeoprichter Casper Hendriks. “Hij is trots, een beetje gespannen en boordevol verhalen.”

Queer Film Festival Utrecht

Waar: verschillende locaties in de stad

Wanneer: 29 augustus t/m 5 september

Prijs: prijzen verschillen per activiteit, ook ‘low income tickets’ beschikbaar

Het Queer Film Festival Utrecht (QFFU) vertoont op diverse locaties door de hele stad 50 films: van korte films tot documentaires, van nieuw filmtalent tot iconische queer klassiekers. Met het thema ‘Here, we are’ wil het festival bezoekers de vrijheid bieden om hun verbeelding de vrije loop te laten en te verkennen wie ze zijn, willen zijn of liefhebben zonder verwachting van buitenaf.

Festival Oude Muziek

Waar: verschillende locaties in de stad

Wanneer: 29 augustus t/m 7 september

Prijs: prijzen verschillen per optreden

Met het festivalthema ‘Museumkunst?’ laat het grootste oudemuziekfestival in zijn soort muzikaal erfgoed door heel de stad klinken en legt het verbanden tussen oude muziek en de erfgoedsector. Bezoekers kunnen tijdens dit festival onder andere genieten van muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok.

Happening Smaragdplein

Waar: Winkelcentrum Smaragdplein

Wanneer: 30 augustus 11.00-17.00 uur

Prijs: gratis

Het winkelcentrum wordt omgetoverd tot een waar festijn. Er zijn diverse attracties, zoals een zweefmolen en bungeejump, maar ook een speciale kinderstraat met een kleedjesmarkt, knutselterras en schminkstand. Voor de volwassenen zijn er foodtrucks van lokale ondernemers en is er muziek van Utrechtse artiesten.

Jubileumfeest 15 jaar De Vrijstaat

Waar: De Vrijstaat, Hof van Monaco 3

Wanneer: 31 augustus 13.00-17.00 uur

Prijs: gratis

De Vrijstaat, een kunstwerkplaats en cultuurhuis voor kinderen en jongeren in Utrecht, bestaat 15 jaar. Dat wordt gevierd met een grote Kunst-SUPER-Markt. Op deze middag zijn er allerlei optredens, creatieve workshops, livemuziek, exposities en kraampjes vol met kunstwerken.

Het Utrechts Mosselfestival

Waar: Lucas Bolwerk

Wanneer: 31 augustus 14.00-20.00 uur

Prijs: gratis

Ook dit jaar wordt het Lucas Bolwerk omgetoverd tot het Mosselfestival. De verse Zeeuwse mosselen komen uit Bruinisse. Ook zijn er weer oesters. Voor de kids is er een springkussen en voor de volwassenen zeemansliederen gezongen door de Grachtenkwallen. Het Utrechts Mosselfestival is een initiatief van Restobar Rosie, Café de Potdeksel, Café de Stad en Café Tilt.

Halve finale NK Poetry Slam

Waar: Nar en bij De Nijverheid

Wanneer: 3 september om 20.00 uur

Prijs: €6,- (€4,80 voor o.a. studenten en U-pas)

De 14 winnaars van de regionale voorrondes van het NK Poetry Slam nemen het tegen elkaar op in deze verbale bokswedstrijd, zoals de organisatie het omschrijft. Aan het eind van de avond kiezen zowel het publiek als de jury welke 8 dichters door mogen naar de finale. Die is zaterdag 20 september in TivoliVredenburg.