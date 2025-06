Uittips: dit is er de komende dagen te doen in Utrecht

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Muziekbingo bij Buurten in de Gaard

Waar: Buurten in de Gaard

Wanneer: Vrijdag 20 juni 20.30 uur

Prijs: 5 euro per bingokaart, 20 euro voor 5 bingokaarten

Top 40-hits, golden oldies, valse bingo’s, meezingen en dansen: het recept voor alweer de vierde editie van de muziekbingo bij Buurten. Val in de prijzen en win bijvoorbeeld een diner voor twee bij Buurten t.w.v. 100 euro. Aanmelden kan in het restaurant of via de website.

Midzomernachtfestival bij Nieuw Rotsoord

Waar: Nieuw Rotsoord

Wanneer: Zaterdag 21 juni vanaf 17.00 uur

Prijs: Gratis (kamperen in de boomgaard kost 15 euro p.p.)

Een festival georganiseerd door de buurt, en voor de buurt. Vertrouwde gezichten en lokale talenten uit Tolsteeg, Hoograven en Rivierenwijk verzorgen een muzikaal avondprogramma. Daarnaast zijn er diverse workshops en is er een silent disco. Liefhebbers kunnen voor het eerst met een tentje overnachten in de boomgaard en ’s ochtends samen ontbijten.

Argentijns en Latijns-Amerikaans culturele avond ‘La Cumbipeña’ bij Café Averechts

Waar: Café Averechts

Wanneer: Zaterdag 21 juni van 20.00 tot 23.00 uur

Prijs: Gratis / op basis van donaties

La Cumbipeña is een plek waar iedereen samenkomt om te genieten van Argentijnse en Latijns-Amerikaanse muziek, dans en cultuur. Er is livemuziek, een open podium en dansworkshops met verschillende ritmes. Het maakt niet uit waar je vandaan komt – inclusiviteit is de kern op deze avond.

Feestweekend voor nijntje’s 70ste verjaardag

Waar: nijntje museum

Wanneer: Zaterdag 21 juni en zondag 22 juni

Prijs: Van 0 tot 12 euro

Het bekendste konijn van Utrecht, nijntje, blaast 70 kaarsjes uit! In het feestweekend kunnen bezoekers van het nijntjemuseum een eigen feestkroon maken, of nijntje, boris en barbara in het echt te ontmoeten. Daarnaast is er een optreden, muziekworkshop, en wordt er meertalig voorgelezen.

Polyfonie XXL – Monumentale meerkorigheid

Waar: Pieterskerk

Wanneer: Zondag 22 juni van 15.30 tot 17.00 uur

Prijs: Van 11,50 tot 21,50 euro

Een concert met meerkorige muziek uit de late Renaissance en vroegbarok. Componisten als Gabrieli, Schein en Tallis werden gedurende deze tijd niet alleen ingezet voor muzikale complexiteit, maar ook om een ‘overweldige luisterervaring’ te creëren. Het Ensemble Illustre zullen de bezoekers trakteren op de werken van o.a. deze componisten.

Meet je Stad in Bibliotheek Neude

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: Maandag 23 juni van 19.00 tot 21.45 uur

Prijs: Gratis – aanmelden via projecten@mcu.nl

Meet je Stad is een community waarbij inwoners met zelfgemaakte meetkastjes de temperatuur en luchtkwaliteit in de stad meten. Ze onderzoeken o.a. warme en koele plekken in de stad, en gaan samen de interactie aan. Geïnteresseerden kunnen samen in gesprek gaan over een gezondere stedelijke leefomgeving.

‘Don’t stop talking about Palestine’-evenement in TivoliVredenburg

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: Woensdag 25 juni van 17.30 tot 23.00 uur

Prijs: 15 euro, extra kosten gaan naar noodhulp aan Palestina

Oxfam Novib, TivoliVredenburg, De Helling, EKKO en Db’s organiseren een event om de aandacht over de situatie in Palestina ‘niet te laten verslappen’. Oxfam Novib organiseert met diverse poppodia in het land een programma met muziek, inspirerende sprekers, kunst, cultuur en een gezamenlijke maaltijd om een open en verbindend gesprek te stimuleren.