Uittips: dit is er de komende week in Utrecht te doen

Het weekend komt eraan en dat betekent ook nieuwe uittips. DUIC heeft weer zeven leuke evenementen op een rij gezet om komende week te doen.

Utrecht Fashion Week

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 5 september, 17.00 – 21.00 uur

Prijs: gratis

Dit jaar is de eerste editie van Utrecht Fashion Week. In de Grote hal van Bieb Neude wordt een modeshow georganiseerd met als doel jong talent, culturele expressie en maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen. Tijdens de show is meer dan alleen mode te zien: er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de verhalen van ontwerpers en modellen over hun achtergronden en motivaties.

Brommerbios

Waar: RAUM, Berlijnplein

Wanneer: vrijdag 5 en 12 september 20:00 – 23:00

Prijs: 10,-

Nog twee vrijdagen kan er genoten worden van de Utrechtse mobiele buitenbioscoop ‘Brommerbios’, die gebouwd is op een jaren ‘70 Zundapp bakbrommer. Op dit bijzondere scherm zijn arthouse blockbusters en films met bijzondere gasten te zien. Het thema van dit jaar is ‘vertrouwde vreemden’ en toont onder meer films waarin hoofdpersonen met grote verschillen met elkaar verbonden raken.

De Straat

Waar: RAUM, Berlijnplein

Wanneer: 6 september

Prijs: gratis

Tijdens alweer de laatste editie van De Straat 2025 wordt, op initiatief van de buurt, de straat omgetoverd tot ‘Speelstraat’. Gedurende tien straatfeesten werd het Berlijnplein deze zomer veranderd in een straat met plantjes, kleden, meubels en zitjes om zo de diversiteit aan gemeenschappen in de stad te vieren. Iedereen is welkom om van 16.00 tot 22.00 uur te komen sjoelen, terrasstoelendansen, touwtrekken en minigolfen. Mocht je ook aan willen schuiven bij het diner, moet daar wel een aparte ticket voor worden gekocht.

IBB Fest

Waar: Ina Boudier-Bakkerlaan

Wanneer: 6 september, 15.00 – 23.00 uur

Prijs: gratis

Let op: festival is 18+

Het welbekende SSH-studentencomplex IBB wordt ook dit jaar weer omgetoverd tot een eendaags festival. Tijdens deze culturele dag kan je onder meer creatieve workshops volgen of genieten van live theater en muziek van jong Utrechts talent. Ook aan de versnaperingen is gedacht: daarvoor kan je terecht bij de bar of een van de foodtrucks. Mocht je na afloop nog zin hebben om door te feesten, dan kan dat zeker. Aansluitend aan het festival is er vanaf 23.00 uur een afterparty bij poppodium De Helling.

Festival Wittevrouwen

Waar: Anatomiegebouw, Bekkerstraat 141

Wanneer: 7 september, 12.00 – 20.00 uur

Prijs: gratis

Ondernemers uit Wittevrouwen en Griftpark slaan de handen ineen en organiseren op 7 september Festival Wittevrouwen. Tijdens dit festival is er van alles te doen, van workshops en kinderactiviteiten tot kunst en muziek. En dat allemaal afkomstig uit de eigen wijken. Zelfs de hapjes en drankjes worden verzorgd door lokale ondernemers. Het uiteindelijke doel van het festival is om buren, ondernemers en creatievelingen van de wijken meer met elkaar in verbinding te brengen.

Hoe kunnen vrouwen meer ruimte innemen?

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 10 september 20.00 uur

Prijs: gratis

Wat betekent het om als vrouw je plek op te eisen, in relaties en in de maatschappij? Tijdens deze lezing verdiepen socioloog Christien Brinkgreve, psycholoog Liesbeth Woertman en antropoloog Gloria Wekker van de Universiteit Utrecht zich in de vraag waarom vrouwen zich kleiner voelen dan ze zijn, én vooral hoe je dat kan veranderen. Wat betekent het om ruimte in te nemen, zonder je daarvoor te moeten verontschuldigen?

Lunchconcert in Stadsklooster

Waar: Stadsklooster Utrecht, Kanaalstraat 198

Wanneer: 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december

Prijs: 5,-

Wie behoefte heeft om het drukke alledaagse leven even te ontvluchten, kan vanaf deze week elke maand op woensdag genieten van een muzikale pauze in het Stadsklooster. Tijdens de lunchconcerten van een half uur treedt jong muzikaal talent op, afkomstig van de HKU en de Herman Brood Academie. Bezoekers mogen in het Stadsklooster hun eigen lunch opeten.