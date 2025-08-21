Uittips: dit is er de komende week in Utrecht te doen

Het weekend komt eraan en dat betekent ook nieuwe uittips. DUIC heeft weer zeven leuke evenementen op een rij gezet om komende week te doen.

Sprintschaaktoernooi bij het station



Waar: Jaarbeursplein

Wanneer: 23 augustus 10.30 tot 14.30 uur

Prijs: Gratis

Schaken op een groot veld van 20 bij 20 meter in de buitenlucht? Je hebt er wat conditie voor nodig, maar het is een unieke ervaring. Zaterdag krijgen Utrechters hiervoor de kans tijdens het sprintschaaktoernooi op het Jaarbeursplein. Supporters zijn welkom op de stationstrappen. Iedereen die van schaken (én rennen) houdt, kan zich gratis opgeven via het online formulier.

Open Voedselbossendag

Waar: Voedselbos Rijnvliet

Wanneer: 23 augustus

Prijs: Gratis

De Open Voedselbossendag 2025, georganiseerd door de Natuur- en Milieufederatie Utrecht, geeft je de kans om een kijkje te nemen op voedselboslocaties die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor publiek. De plekken worden gerund door lokale initiatiefnemers, boeren, vrijwilligers en buurtbewoners. Bij Rijnvliet worden tussen 10.00 en 15.00 uur gratis rondleidingen gegeven. Ook twaalf andere voedselbossen in de provincie Utrecht doen mee.

Zon Op Beton Festival

Waar: Beton-T

Wanneer: 24 augustus 14.00 tot 20.00 uur

Prijs: 0 tot 20 euro

Zon Op Beton is het nieuwe zomerfestival van Beton-T en TivoliVredenburg. Volgens de organisatoren is het voor iedereen die van muziek en gezelligheid houdt. Er is dansbare livemuziek van Cocobolo, Don Melody Club en Fit, er zijn pop-upshows in Nomono met singer-songwriters Coos en Immen, workshops, foodtrucks, rondleidingen in brouwerij De Kromme Haring en je kunt een picknickmand scoren voor een picknick op het terrein. Voor kinderen zijn er skelters, fietsjes, kindertheatervoorstellingen en meer.

Intiem concert in de Pieterskerk

Waar: Pieterskerk

Wanneer: 24 augustus 15.00 uur

Prijs: 16 euro

In de Dekenkapel van de Pieterskerk verzorgt het La Rosa Ensemble zondag een intiem concert met eigentijdse vertalingen van eeuwenoude liederen uit het Midden-Oosten. Zanger Anass Habib, accordeonist Benoît Rey en gitarist/ud-speler Göksel Yilmaz treden op in het Arabisch, Aramees, Turks en Sefardisch. Door in de talen van verschillende geloofsgemeenschappen te zingen, hopen ze een boodschap van vrede en broederschap tussen deze culturen over te brengen.

A Lazy Sunday Afternoon

Waar: Park Lepelenburg

Wanneer: 24 augustus 13.00 tot 17.00 uur

Prijs: Gratis

Park Lepelenburg is in juli en augustus een aantal zondagen het decor voor vier zomerse minifestivals met Utrechts talent. Van pop-updichters en een saxofoonorkest tot Nederlandse country en een meerstemmig popkoor. Pak je picknickkleed en geniet vanaf 13.00 uur van muzikale optredens in het groen.

Filiaal Zomer Club

Waar: Het Filiaaltheater, Kapelweg 7

Wanneer: 27 t/m 29 augustus

Prijs: 15 euro, inclusief lunch en drinken

Het Filiaal theatermakers organiseert de Filiaal Zomer Club voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Drie dagen lang gaan de kinderen aan de slag als een echte kunstenaar, onder begeleiding van professionele kunstdocenten van Het Filiaal. Het thema is de diepzee. Ze onderzoeken wat leeft in de diepte van de oceaan en maken hun eigen lichtgevende diepzeewezen. Iedereen is de laatste dag welkom om te komen kijken, want er wordt afgesloten met een diepzeemuseum.

Openluchtbioscoop bij de stationstrappen

Waar: Jaarbeursplein

Wanneer: 28 en 29 augustus om 20.00 uur

Prijs: Gratis

Volgende week zijn er twee edities van de ‘Stadstrapbios’. Zowel op donderdag- als vrijdagavond kunnen inwoners vanaf 20.00 uur een plekje bij de trap op het stationsplein uitzoeken. Op donderdag wordt ‘Thelma & Louise’ gedraaid; op vrijdag is er gekozen voor ‘Bohemian Rhapsody’. Reserveren is niet nodig, maar er wordt wel aangeraden om zelf een kussen of deken mee te nemen.