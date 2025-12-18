Uittips: dit is er rond kerst en de jaarwisseling in Utrecht te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. Dit keer heeft DUIC een speciale kerst- en eindejaarseditie. Wel is gewerkt volgens het oude recept: zeven tips om in de kerstvakantie in de Domstad te doen.

Lumineuze Nachten van Kasteel de Haar

Bij Kasteel de Haar kunnen bezoekers elke avond tot begin januari een avondlichtwandeling maken door het park. Na zonsondergang start een sprookjesachtige route langs lichtinstallaties en projecties in de kasteeltuinen van ongeveer 2,5 kilometer lang.

Waar: Kasteellaan 1 in Haarzuilens

Wanneer: Heden t/m zondag 4 januari

Prijs: 17 – 22 euro



Kerststal in Museum Catharijneconvent

Een enorme kerststal met maar liefst 600 kerststalfiguren: dat vind je in Museum Catharijneconvent. Het zijn echte museumstukken; afkomstig uit de achttiende eeuw uit de Italiaanse stad Napels. Elk figuur is een kunstwerk op zich, met hoofden van terracotta en benen en armen van hout, die vervolgens zeer vakkundig zijn beschilderd. De verfijnde kleding is gemaakt van de allermooiste stoffen en voorzien van prachtige borduursels. De kerststal is meestal van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken.

Waar: Lange Nieuwstraat 38

Wanneer: Heden t/m zondag 11 januari

Prijs: Gratis

Klanken van Kleur

Tijdens het interactieve licht- en muziekkunstwerk ‘Klanken van Kleur’ geven pianisten korte optredens. De pianomuziek komt vervolgens tot leven in de lichtprojecties die op de gebouwen van het Janskerkhof. Tussen 20.00 en 21.00 uur kan iedereen dagelijks achter de piano plaatsnemen om een stuk te spelen.

Waar: Janskerkhof

Wanneer: Donderdag 18 december t/m zondag 4 januari

Prijs: Gratis

4. Lichtjes kijken op de Domtoren

In de kerstvakantie organiseert de Domtoren speciale avondrondleidingen – ook voor kinderen van 4 t/m 12 jaar oud. Tijdens de klim naar boven vertelt de gids allerlei verhalen over de Dom, en aan het einde van de rondleiding kunnen liefhebbers op 70 meter hoogte naar alle lichtjes in de stad uitkijken waarna er wordt afgesloten met een warme kop chocolademelk.

Waar: Domtoren, Domplein 9

Wanneer: Zaterdag 20 december t/m zondag 4 januari

Prijs: 17,50 euro (kinderen 10,50 euro)

Interactieve game ‘Kerst(ont)Moet-Ding’

Vriendengroepen, teams en andere groepen van minimaal zes personen kunnen rond de jaarwisseling deelnemen aan een interactieve game in de historische werfkelder van Salon van Weleer. Zo wordt er een quiz gehouden over het afgelopen jaar, maar zijn er ook actieve opdrachten die uitgevoerd moeten worden. Zo wordt er anderhalf uur lang gerapt, gedanst, gebouwd, gekaraookt, gegeten, gefotografeerd en gedicht.

Waar: Salon van Weleer, Oudegracht 290

Wanneer: Dinsdag 23 december t/m maandag 5 januari

Prijs: 99,95 euro voor 10 personen; elk persoon extra is 9,95 euro erbij

Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht

Tijdens het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht (IKFU) worden er tussen Kerst en Oud & Nieuw ruim 50 concerten bij TivoliVredenburg, in Utrechtse kerken, en andere (onverwachte) locaties in de stad en wijken gehouden. Er zijn avondconcerten, heuse wandelconcerten, een kerkenmarathon, en nog een aantal andere verschillende vormen om naar livemuziek te komen luisteren en kijken.

Waar: Verschillende locaties

Wanneer: Zaterdag 27 december t/m dinsdag 30 december

Prijs: Verschillend (ook gratis)

Oud en nieuw vieren op Jaarbeursplein

Op oudejaarsdag kunnen Utrechters gezamenlijk aftellen tot het nieuwe jaar op het Jaarbeursplein. De organisatie belooft een feest vol muziek, optredens en gezelligheid. Eerder op de dag – van 17.15 tot 18.30 uur is er ook een speciaal aftelmoment voor kinderen. De organisatie verwacht veel publiek, dus het wordt aangeraden om op tijd te komen.

Waar: Jaarbeursplein

Wanneer: Woensdag 31 december van 21.30 uur tot donderdag 1 januari 01.00 uur

Prijs: Gratis