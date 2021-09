Uittips: European Life Goals Games, Face Value van IMPAKT en Toevlucht in de Havenloods

Verzamel zwerfafval tijdens World Clean Up Day, bezoek de European Life Goals Games op het Jaarbeursplein of onderzoek de veranderende betekenis van ons gezicht in een digitaliserende samenleving tijdens Face Value bij IMPAKT. Er is de komende dagen weer genoeg te doen in de stad.

World Clean Up Day

Waar: De Kargadoor

Wanneer: 18 september van 12.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis

Wie deze zaterdag wil helpen om ons stadsie een beetje schoner te maken, kan zich aansluiten bij De Kargadoor. Je schrijft je team in en kunt om 12.00 uur bij de Kargadoor terecht om grijpstokken en afvalzakken op te halen. Vanuit daar zijn er verschillende routes die je kunt lopen om zwerfafval op te ruimen. En voor elke zak zwerfafval plant de Utrechtse brouwerij Bird Brewery een boom! De dag wordt afgesloten om 14.30 uur met een optreden van muzikant en milieuactivist Florian Wolff.

European Life Goals Games

Waar: Jaarbeurs

Wanneer: nog t/m zaterdag 18 september

Prijs: gratis

Op en rondom het Jaarbeursplein is deze week de eerste editie van de European Life Goals games, waarvan Utrecht de organisator is. Tijdens de nationale sportweek brengt het evenement mensen in beweging die geen of moeilijk toegang hebben tot het reguliere sportaanbod. Wie zijn dan de deelnemers? Bijvoorbeeld dak- en thuislozen, statushouders en tienermoeders. De ongeveer 400 deelnemers komen uit tien Europese landen. Het evenement heeft als doel de doelgroep meer zelfvertrouwen te geven en hen meer sociale contacten te laten opdoen.

IMPAKT: Face Value

Waar: IMPAKT, Lange Nieuwstraat 4

Wanneer: 18 september tot en met 10 oktober

Prijs: 4 of 5 euro

Face Value draait om de veranderende betekenis van het gezicht in een digitaliserende samenleving. Gezichten worden steeds vaker vastgelegd en geanalyseerd als digitaal portret, mensen ontmoeten elkaar online en gezichtsherkenning wordt op steeds meer plekken ingezet. Het gezicht fungeert niet alleen meer als startpunt van menselijke ontmoetingen, maar ook als wachtwoord voor je smartphone, database en doelwit van overheidscontroles. IMPAKT presenteert tijdens Face Value het werk van vijf kunstenaars die kritisch kijken naar hoe technologieën het gezicht in beeld brengen, wat de consequenties zijn en hoe we onze gezichten terug kunnen eisen.

Kiki Schippers

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: 22 september, 20.00 uur

Prijs: 10 tot 19 euro

Kiki Schippers kun je kennen van Spijkers met Koppen en De Vooravond, maar ook van haar columns, haar winst van de Annie M.G. Schmidtprijs of de vier nominaties die ze kreeg voor beste theaterlied. Na jaren van dansen op de vulkaan maakt Kiki de rekening op in deze voorstelling. Het is tijd om stil te staan bij alles wat zich in de tussentijd heeft opgehoopt. Verwacht in de voorstelling een overdaad aan scherpe liedjes, waarin ze zichzelf en de wereld niet spaart. Een piano, gitaar en een dijk van een stem. Wat wil je nog meer?

Toevlucht

Waar: De Havenloods

Wanneer: woensdag 22 september tot en met 26 september

Prijs: gratis

Waar zou je naartoe gaan als je wil ontsnappen aan de waan van de dag en volledige controle hebt over de bestemming? Die vraag wordt in de expositie Toevlucht gesteld aan twaalf jonge Utrechtse kunstenaars. Het werk van de kunstenaars werpt een nieuwe blik op de vlucht van de werkelijkheid, want wijzen zij een bestemming aan op de wereldkaart of scheppen ze zelf een compleet nieuwe wereld? De expositie bevat schilderijen en tastbare sculpturen, maar ook digitale ‘dreamscapes’ en lichtkunst. Toevlucht is een samenwerking van Stichting De Maakruimte, De Kleine Kunstkamer en Stichting FAAM.