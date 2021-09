Uittips: Gaudeamus, Open Monumentendag en de Songbird Sessions

Wat is er deze week allemaal te beleven in de stad? DUIC zette weer een aantal leuke evenementen op een rijtje: van kunstmarkt en Open Monumentendag tot de raadseltocht Utrecht Singel Escape.

Gaudeamus 2021

Waar: verschillende locaties en online

Wanneer: woensdag 8 t/m zondag 12 september

Prijs: verschillend

Gaudeamus laat muziekliefhebbers kennismaken met de muziek van morgen. Op dit muziekfestival kun je luisteren naar ongehoorde combinaties van genres, frisse perspectieven op de concertpraktijk en radicale nieuwe uitvindingen op het gebied van klank en podiumkunst, zonder grenzen of oorkleppen. Gaudeamus ondersteunt de jonge pioniers op dit gebied en hun nieuwe muziek. Dat gebeurt door middel van een jaarlijks festival, compositie-opdrachten, de Gaudeamus Award, concertreeksen en residenties. Kijk voor het volledige programma en tickets op de website van Gaudeamus.

Circle That – Meet up ‘Van Dom tot steengoed’

Waar: Domplein 4

Wanneer: donderdag 9 september

Prijs: gratis

Dit is de derde en daarmee de laatste meet up die hoort bij de ideeënwedstrijd ‘Van Dom tot steengoed’. Bij deze wedstrijd mogen creatievelingen een idee insturen voor het hergebruiken van overgebleven materiaal na de renovatie van de Dom. Dat kan nog tot 19 september. Circle That, een Utrechts creatief bureau voor de circulaire economie, geeft tijdens de meet ups antwoord op vragen over de ideeënwedstrijd. Ook kunnen geïnteresseerden het materiaal bekijken.

IJSVOGEL Records en ZIMIHC presenteren de Songbird Sessions

Waar: ZIMIHC theater Zuilen

Wanneer: vrijdag 10 september

Prijs: 10 euro exclusief servicekosten

Dit nieuwe muzikale initiatief biedt aanstormende artiesten de gelegenheid om een daverende show neer te zetten voor een live publiek én voor de camera. Tijdens elke sessie, waar een opname van wordt gemaakt, presenteren twee veelbelovende acts uit de omgeving van Utrecht wat ze in huis hebben. Het jonge Utrechtse platenlabel IJSVOGEL Records brengt de opnames vervolgens online uit als prachtige live videos.

Kunstmarkt van Molen de Ster

Waar: Molen de Ster

Wanneer: zaterdag 11 september

Prijs: gratis

De Kunstmarkt van Molen de Ster staat helemaal in het teken van werk van Utrechtse kunstenaars. Zowel beginnende als gevestigde kunstenaars stallen hun werk uit op maar liefst dertig kraampjes op het terrein van de monumentale houtzaagmolen. Niet alleen om naar te kijken, het werk is ook te koop. Het aanbod varieert van werken voor aan de muur en beelden voor in de tuin, tot handgemaakte sieraden. Het Molencafé is bovendien geopend voor een kleine versnapering tussendoor.

Open Monumentendag Utrecht: Erfgoed voor Iedereen

Waar: verschillende locaties

Wanneer: zaterdag 11 september

Prijs: gratis

‘Erfgoed voor iedereen’ is het thema van de 35e Open Monumentendag Utrecht. In totaal zijn er op deze zaterdag zo’n tachtig monumenten te bezoeken. Dat kan tussen tussen 10.00 en 17.00 uur. Utrecht geeft op drie verschillende manieren invulling aan deze dag. Allereerst wordt er aandacht besteed aan monumenten van zorg en naastenliefde, zoals gasthuizen, kerken en andere instellingen waar per definitie iedereen terecht kon of kan. Een tweede groep bestaat uit monumenten die speciaal toegankelijk zijn gemaakt voor iedereen, zodat zij een levendig onderdeel blijven van onze samenleving. Een derde groep waar ze in Utrecht aandacht aan schenken is die van de ‘jonge monumenten’, die verspreid door de Utrechtse wijken te vinden zijn.

Utrecht Singel Escape

Waar: Startpunt bij brug bij Hoog Catharijne & Kitchen Bar Danel

Wanneer: vanaf zaterdag 11 september

Prijs: gratis

Nieuw in en voor Utrecht: de Utrecht Singel Escape. Met dit zoek-en-vindspel in de openlucht ontsnap je aan 2021. Voor deze reis naar het verleden heb je alleen je telefoon nodig, met de speciale app voor de Utrecht Singel Escape. De Utrecht Singel Escape is een raadseltocht die grotendeels langs de singel voert. Er zijn twee varianten van de Utrecht Singel Escape. Beide routes zijn geschikt voor rolstoelgebruikers. De basisroute is ongeveer 2 kilometer en duurt zo’n 1,5 uur. De uitgebreide route is ongeveer 3 kilometer en duurt zo’n 2 uur.

Uitfeest! in de Utrechtse bibliotheken

Waar: Bibliotheek Neude, Leidsche Rijn Centrum en Overvecht

Wanneer: zaterdag 11 en zondag 12 september

Prijs: gratis

Tijdens het Uitfeest! gaan de deuren van de Utrechtse bibliotheken open. Of je nu liefhebber bent van theater, dans of beeldende kunst: er is voor elk wat wils! Naast het beleven van het programma als publiek zijn er ook diverse (proef)lessen waarin je nieuwe talenten bij jezelf kunt ontdekken. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen met de theater-, toneel- en muziekworkshops in de Bibliotheken aan de Neude en in Leidsche Rijn Centrum. In de Bibliotheek Overvecht kunnen kinderen kennismaken met het Lab.