Uittips: Grootmeesters van de fanfare-punk, dansen op oude hitjes en Adriaan van Dis

Het is weer bijna zover: weekend! DUIC zette ook deze week weer zeven leuke evenementen in de stad op een rijtje. Donderdag is een optreden van de grootmeesters van de fanfare-punk, in de Winkel van Sinkel kun je dansen op hits uit de jaren ’80, ’90 en ’00, en op zaterdag komen Adriaan van Dis en Lieke Marsman naar de bibliotheek aan de Neude.



IMPAKT Festival 2021 – Modern Love

Waar: verschillende locaties in Utrecht

Wanneer: nog tot en met 7 november

Prijs: wisselend

Hoe ziet de liefde in de toekomst eruit? Bepaalt Tinder wie onze soulmate wordt en is het straks normaal om seks te hebben met een robot? IMPAKT Festival staat dit jaar in het teken van Modern Love. Met performances, lezingen, panels, filmscreenings en een tentoonstelling wordt vijf dagen lang onderzocht hoe technologie de manier waarop we elkaar ontmoeten, liefhebben en uit elkaar gaan beïnvloedt. Het festival is op verschillende locaties in Utrecht én online. Kijk op impakt.nl voor het volledige festivalprogramma.



De Kift

Waar: De Helling

Wanneer: donderdag 4 november

Prijs: 18 euro

De grootmeesters van de fanfare-punk hebben hun twaalfde album uit. ‘Hoogriet’ is een magische mix van Duitse Krimi muziek, elektroblues, hoekige tango’s en wiegende walsen voor breekbare dromen. Met tomeloze energie, intimiteit, weemoed en euforie staan ze deze donderdag op het podium van De Helling. Samen met oude en nieuwe vrienden vormt het twaalfde album een markering in de tijd: alle inspiratiebronnen van de afgelopen drie decennia komen samen.



Mooi

Waar: Theater Kikker

Wanneer: donderdag 4 en vrijdag 5 november

Prijs: 8 tot 16 euro

Maatschappij Discordia speelt deze avonden ‘Mooi’ van Gerardjan Rijnders. Als Rita en Richard praten, gaat het niet over de afwas of boodschappen, maar over het woord ‘mooi’. Want wat is mooi? Is mooi iets? Kan je iets lelijk vinden omdát het mooi is? Rita en Richard proberen elkaar al formulerend te bereiken, maar dat gaat vaker mis dan dat het lukt. Ondertussen oefent Hue, de Vietnamese werkster, hardop haar cursus Engels. Er ontstaat een situatie met taal en niet-taal, met gesprekken over en gesprekken met woorden. Af en toe is een glimp te zien van de wereld achter de taal, de wereld zonder woorden.



Podiumroute De Wijk In!

Waar: ZIMIHC theater Wittevrouwen

Wanneer: zaterdag 6 november

Prijs: 5 euro

Noordoost telt nogal wat theaters en tijdens deze wandeling ga je bij ze op bezoek: ZIMIHC theater Wittevrouwen, Stadsschouwburg Utrecht en Theaterhuis de Berenkuil. In elk theater worden de wandelaars getrakteerd op korte optredens van Kunstbende Utrecht, waarin jonge makers tot en met 18 jaar hun talent laten zien. Tussendoor word je door een gids van het Gilde Utrecht meegenomen op een culturele wandeling: een wandeling waarin verschillende generaties elkaar ontmoeten. De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur.



Tussen de regels: Adriaan van Dis en Lieke Marsman

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: zaterdag 6 november

Prijs: 7,50 euro voor leden, 15 euro voor niet-leden

Programmamaker Teddy Tops gaat in deze literaire talkshow in gesprek met twee schrijvers. Ze praten over een actueel onderwerp en over de zin van het verhaal. Deze zaterdag gaat het gesprek met Adriaan van Dis, in het kader van Nederland Leest, over het boek De Wandelaar. Met Lieke Marsman wordt gepraat over In Mijn Mand, de bundel van onze Dichter des Vaderlands die begin november verschijnt. Beide boeken gaan over levensveranderende of levensbeëindigende situaties; een moment van reflectie en bezinning. “Twee totaal uiteenlopende verhalen, het een over een hond, het ander over een ziekte, die elkaar toch weten te raken”, aldus de bibliotheek.



We All Love 80’s 90’s 00’s

Waar: Winkel van Sinkel

Wanneer: zaterdag 6 november

Prijs: voorverkoop 17,95 euro

Kom je dansen op de tophits uit de 80’s, 90’s en 00’s? De Utrechtse editie van dit evenement is op 6 november in de Winkel van Sinkel. Hét ideale decor voor een onvergetelijk avondje dansen aan de Oudegracht. De beste dj’s nemen plaats achter de draaitafels om een te gek feest te verzorgen en het vj-team neemt je mee terug in de tijd en verrast met legendarische film- en televisiemomenten. Omdat de horeca onder de huidige coronaregels om 0.00 uur de deuren moet sluiten, begint het evenement eerder: om 19.00 uur.



Spellenspektakel

Waar: Jaarbeurs Utrecht

Wanneer: zaterdag 6 en zondag 7 november

Prijs: dagkaart 14 euro, passepartout 24 euro/dagkaart kind (4 t/m 12 jaar) 4 euro, passepartout 7 euro

Na twee jaar is het Spellenspektakel terug in Utrecht: de Jaarbeurs staat dit weekend twee dagen lang in het teken van bordspellen tijdens de grootste spellenbeurs van Nederland. Het EK Escape Room wordt er gehouden, er zijn verschillende toernooien en natuurlijk honderden speeltafels om de nieuwste bordspellen uit te proberen. De aanwezige professionals helpen je op weg en voorzien je van tips. En heb je een heel leuk spel gespeeld? Op de beurs zijn winkels aanwezig waar je de spellen gelijk aan kunt schaffen.