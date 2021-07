Uittips: Hans Klok in het Griftpark, het Cultuurterras bij de Nijverheid en gratis naar de buitenbioscoop

Naar Hans Kloks circus in het Griftpark, een filmpje pakken in de buitenlucht of een concert vanaf de Domtoren. Ondanks de coronamaatregelen is er in Utrecht weer een hoop te beleven deze week.

Hans Klok & Friends

Wanneer: 15 juli tot en met 1 augustus, om 15.00 uur en 19.30 uur

Waar: Griftpark

Prijs: vanaf 52,50 euro

Hans Klok slaat deze zomer twee weken lang zijn (circus)tenten op in het Griftpark. De bekende illusionist voert zijn show, Hans Klok & Friends, vanaf 15 juli dagelijks op in Utrecht. De show bestaat uit zijn grootste illusies, afgewisseld met circusacts, dus het belooft een waar spektakel te worden! Het geheel is aangekleed met duizend lampjes, foodtrucks en een dj die al ruim voor aanvang voor sfeer zorgt. “Het publiek ontsnapt negentig minuten lang naar een andere wereld waarin magie tot leven komt en zorgen niet bestaan. Dat is meer dan ooit belangrijk”, vindt Klok.

Cultuurterras #1: openingsweekend

Wanneer: donderdag 15 juli tot en met zondag 18 juli

Waar: De Nijverheid

Prijs: Gratis, voor sommige voorstellingen kleine bijdrage voor huur van koptelefoons

Het wordt een zinderende zomer bij De Nijverheid, waar het publiek vanaf nu weer elk weekend wordt ondergedompeld in de beeldende en levende kunst. En een bomvol openingsweekend belooft het te worden. Verwacht het onverwachte, ontdek het onontdekte en laat je inspireren terwijl je over het terrein struint: van exposities, optredens en een kunstenaar in het wild tot een performance uit totaal onverwachte hoek en een bezoekje aan de sauna…

Buitenbioscoop Utrecht

Wanneer: o.a. vrijdag 16 juli om 21.30 uur

Waar: Kinderboerderij Nieuw Rotsoord

Prijs: Gratis

Voor dertig mensen wordt het vrijdag een mooie filmavond. Buurtbewoners van Tolsteeg, Hoograven en Rivierenwijk organiseren namelijk, onder andere op 16 juli, een gratis buitenbioscoop. Deze keer is de film Let Him Go aan de beurt, een Amerikaanse film uit 2020. Aanmelden voor de film is verplicht, via [email protected] en er kan voor maximaal twee personen gereserveerd worden. Neem zelf een biertje, wijntje en hapjes mee en genieten maar!

Viafestival

Wanneer: zaterdag 17 juli

Waar: Jacobikerk

Prijs: 12,50 euro

‘Vier de kracht van verhalen’ is het thema van dit festival van ViaJacobi. Een inspirerende zomeravond met Mounir Samuel, die het bijzondere verhaal van zijn net overleden Egyptische oma vertelt, en Aafke Romeijn, over de levensverhalen die haar gevormd hebben, maar ook over de manier waarop zij haar ervaringen verwerkt in haar boeken en muziek. Het publiek kan ook zelf aan de slag met uitdagende workshops of luisteren naar muziek van singer-songwriter Géonne Hartman.

Cartoontheater De Verdraaide Orgelman (try-out)

Wanneer: zondag 18 juli om 14.00 en 16.00 uur

Waar: ZIMIHC Stefanus

Prijs: 6,50 euro voor kinderen tot 12 jaar, volwassenen 12,50 euro

Deze mix van theater, tekeningen en livemuziek is bedoeld voor iedereen vanaf 5 jaar. Als je maar fantasie hebt! Een jas met eigenwijze mouwen, een stoel die zichzelf stiekem verschuift, een krant die door het huis vliegt en een droom die het leven van twee broers op z’n kop zet… Theatergroep Dender keert samen met Museum Speelklok het fenomeen draaiorgel binnenstebuiten en brengt de strijd tussen een dwaas en een gulzigaard tot leven, met live gemaakte tekeningen, het nodige gooi- en smijtwerk en vette geluiden.

Zomerbeiaardconcerten op de Domtoren

Wanneer: o.a. maandag 19 juli om 20.00 uur

Waar: Domplein

Prijs: Gratis

Deze zomer is het elke maandagavond genieten bij de Domtoren. Dan klinkt er vanaf het carillon namelijk een zomeravondconcert, elke week door een andere beiaardier. Natuurlijk komt de Utrechtse stadsbeiaardier Malgosia Fiebig in die reeks voorbij, maar op 19 juli is het de beurt aan Tommy van Doorn, beiaardier in Boxtel, Geldrop, Schijndel en Son. De concertreeks wordt op 23 augustus afgesloten met Spinvis, Malgosia Fiebig, Mike del Ferro, Jeroen van Veen en gasten.